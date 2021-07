¿Y dónde quedó la pista?

Dicen que los mexicanos no tenemos memoria, pero a un servidor aún le sirve “la calacha” para recordar todo lo que ha acontecido en la historia en el deporte en nuestra ciudad, desde que tengo uso de razón a la fecha. Acabo de completar 44 abriles, y aún sé para qué sirve “la chompeta”. Usted ha de recordar que un gobernante municipal de nombre Alfonso Inzunza anunció con bombo y platillo la construcción de la pista de tartán de ocho carriles. De esas profesionales, de esas que se está a punto de entregarse en la capital del estado. De esas donde los atletas se sienten como en “Grandes Ligas” cuando van a practicar el atletismo. Pues bien, esa obra deportiva iba a ser instalada en la Anexa 2. Jamás de sus jamases fue realizada. Solo quedó el camino rústico. Lo más curioso es que fue anunciado ese proyecto a unas semanas de despedirse de su mandato. No sabemos dónde quedó la tan famosa pista de tartán. Solo el popular “Ponchín” y su gente en aquella administración lo deben saber. Pues hoy, con estos logros de guamuchilenses en el atletismo a nivel nacional, como el joven Víctor Castro, urge ahora más que nunca una pista de tartán. Sabemos que es muy costosa y también sabemos que esta administración ya se va y no lo va a hacer, pero mínimamente reconocer a estos grandes atletas.

Al llegar Armando Camacho a la silla presidencial seguramente gestionará todo lo necesario para que a los atletas del municipio se les haga justicia y no anden mendigando lugares para practicar su disciplina. Esperemos así suceda, y si no sucede, también lo vamos a señalar. Un abrazo a todos y muy buen día.

Síguenos en