Anécdota del “Pollito” en pandemia

Su nombre es Óscar Ramírez Machado, “El Pollito”, pelotero, habilidoso y lleno de energía. Un experto en correr las bases. Bajito de estatura, pero siempre he sido un convencido de que el talento se mide de la cabeza al cielo.

Una vez en el estadio de Veteranos, lanzando uno de los mejores pícheres que estaba tirando lumbre, vino a batear “El Pollito”, aquel bateador chaparrito que todos pensamos le va a pasar tres rectas y listo. Pues no, solo le paso dos, porque al tercer disparo este inteligentemente le tiró el bat y chocando la pelota la puso por encima de la segunda base. Pues bien, no tardaba el lanzador en levantar el pie para inclinarse hacia home, para cuando aquel chavito ligero ya volaba por la segunda base, el cácher hizo el tiro pero sabía que no podía hacer nada.

Y nosotros le gritábamos al pícher, no te preocupes ahorita lo vas a tener en tercera base. Y dicho y hecho, después de dos reviradas inútiles, al hacer el siguiente picheo “El Pollito” ya volaba en pos de la antesala y llegando barrido de cabeza ahí se adueño de esa almohadilla ante el aplauso del público. Después el bateador conectó la pelota con un elevado al jardín izquierdo y fue cuando ni la pensó Óscar y realizó el pisa y corre y barrido llegó al home. Todos los compañeros salieron a felicitarlo y hasta uno de ellos lo alzó festejando.

Moraleja: En beisbol prohibido subestimar al rival.