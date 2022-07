Agresiones sin control; umpires se defienden

Cuando se viene las altas temperaturas de calor, siempre la sangre se calienta y los ánimos también. En muchas ocasiones todo se sale de control y la mayoría de las ocasiones los que están más indefensos son los señores ampáyeres, pero ahora en la Liga Clemente Grijalva los “hombres de azul” hartos de tanto maltrato ya empezaron a tomar justicia por su propia mano. Cosa que está muy mal hecha, es una pésima decisión, sin duda.



El equipo de Ruiz Cortines, comandado por el jugador profesional Roberto Carlos Méndez, contó con su coach de primera base que estuvo reclamando airadamente decisiones de los ampáyeres. El ampáyer de home recibía la descarga de reclamos, pero el ampáyer de bases era el papá del juez detrás del plato, y cansado de tanto insulto, improperios y palabras altisonantes, decidió no expulsarlo, sino darle unos cuantos puñetazos antes de mandarlo a las regaderas, sin duda eso jamás debe suceder, simplemente la decisión hubiera sido echarlo fuera del terrno y si es posible del estadio a ese grosero coach, pero antes haberle advertido al mánager del actuar de su auxiliar. Los coachs son los colaboradores del mánager en todo momento y se debe de tomar en cuenta a los altos mandos para tomar decisiones de este tipo, ya si no actúan los estrategas, y se ven superados, al faltarles liderazgo, simplemente deben de despacharlos temprano a las regaderas. Pero la actuación del señor ampáyer jamás va a justificarse, desafortunadamente ese ampáyer debe ser suspendido por su mal actuar.



GOLPES A LOS JUECES. Eso sucede en las ligas de gran nivel como la Clemente Grijalva, que no podrá suceder en ligas locales como la Ejidal, donde las agresiones a los ampáyeres están a la orden del día. Por ejemplo, hace dos domingos atrás el mánager del equipo Mets de Lagunitas, Felipe Hernández, decidió darle “un sopapo” a un ampáyer. ¡Ah!, pero solo fue un “sopapo”, dicen muchos, eso cuenta como un golpe, es una agresión por donde le vea. Nadie debe tocar a los ampáyeres, puedes decirle de todo por no estar de acuerdo con las marcaciones, pero jamás tocarlos. Se acabaron esos tiempos de los panzazos, esos que van a pelear y a golpear ampáyeres o a salir mal con los peloteros contrarios y aficionados deben ser corridos por cualquier liga. Eso se los he dicho y recomendado a los dirigentes de ligas de la región y el estado de Sinaloa, los peloteros o mánagers que vengan a crear problemas a la liga y darle mala imagen, con agresiones dentro o fuera del terreno de juego, deben de suspenderlos uno, dos o tres años para que vayan a ordenar sus pensamientos, ya que sin duda los problemas de su trabajo y familia, lo sacan y dejan ver sobre el terreno de juego. Y eso vaya que no se vale. Vamos a ver qué determina la directiva de la Liga Ejidal, que encabeza Julio César “Casco” López, quien ha tenido muchos problemas en los últimas semanas en una liga que regresó, que renació pero que las actitudes tanto de peloteros como de estrategas y delegados hacen que se desanime la gente que promueve ese circuito y lo dejen de lado. El beisbol es para hacer amigos, y todo parece indicar que muchos aún no comprenden esa parte.



Queridos amigos, aquí estamos ya en nuestra tierra y les recomiendo seguir SOBRE LA JUGADA.

Abrazos, y excelente martes para todos.