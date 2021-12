Barridas para evitar doble play

Hablemos de las barridas para evitar un doble play. Si un corredor no realiza un deslizamiento genuino (bona fide), o trata de hacer contacto con el jugador a la defensiva con el propósito de romper un doble play, será declarado “out” bajo esta regla 6.01. Un “deslizamiento genuino” ocurre cuando el corredor: (1) Comienza su deslizamiento (es decir, hace contacto con la tierra) antes de alcanzar la base. (2) Puede e intenta alcanzar la base con su mano o pie. (3) Puede e intenta permanecer en la base (excepto en el home) luego de completar su deslizamiento, y (4) Se desliza cerca de la base sin cambiar su dirección con el propósito de iniciar contacto con el jugador a la defensiva. Un corredor que realiza un “deslizamiento genuino” no será declarado “out” por interferencia bajo esta regla 6.01, aun en casos en que el corredor hace contacto con el jugador a la defensiva como consecuencia de un deslizamiento permitido. Además no se debe marcar interferencia cuando el contacto del corredor con el jugador a la defensiva fue causado por el jugador a la defensiva que estaba colocado (o moviéndose hacia) el carril legal del corredor hacia la base.

No obstante lo anterior, un deslizamiento no será un “deslizamiento genuino” si el corredor realiza un deslizamiento “rodado”, o inicia (o intenta iniciar) contacto intencionalmente con el jugador a la defensiva al elevar y extender su pierna sobre la rodilla del jugador a la defensiva o al estirar sus manos o la parte de arriba de su cuerpo. Si el ampáyer determina que el corredor violó la regla 6.01(j), el ampáyer declarará “out” a ambos, al corredor y al bateador-corredor. Regla aclarada, y ahora ya sabe lo que procede.