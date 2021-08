Cambian planes en la Péimbert

No hay duda que los planes no le están saliendo del todo bien a los dirigentes de la Liga Arturo Péimbert Camacho. Primero decidieron suspender una semana para solidarizarse con las demás ligas de Sinaloa en la lucha con la pandemia. Después decidieron llevarse la etapa semifinal y gran final al estadio Francisco Carranza Limón. El estadio Carranza Limón sufrió serias inundaciones por el lado del jardín derecho, lo que hace constar que el drenaje de ese inmueble prácticamente remodelado y donde se invirtieron millones no fue el adecuado . Pues bien, ahora, al no tener sede neutral por el resto de la temporada, no les queda más que llevarse las series a sus sedes respectivas. Mañana en el estadio Ebelizario Parra Terrazas los Potros de San Rafael recibirán a los Garbanceros de Guamúchil. Por su parte, Arroceros estará recibiendo a Astros de Estación Bamoa, dentro del estadio Manuel de Jesús Valdez Burgos, y de donde estaremos transmitiendo el juego en vivo.

LOS PLANES. Ahora los Garbanceros de Guamúchil tendrán que luchar por dos objetivos a corto plazo; el primero, vencer mañana a Potros e igualar la serie a un juego por bando, para así forzar un tercer duelo. Y la otra sería que las autoridades municipales, deportivas y de Salud del municipio de Salvador Alvarado levanten la veda al deporte, es decir, dejen jugar al beisbol para el siguiente domingo 22 de agosto, para que los Garbanceros puedan recibir en el estadio Alberto Vega Chávez a los Potros, de lo contrario, tendrán que buscar una sede alterna. Esperemos qué es lo que sucede. Buen día a todos.