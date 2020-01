“Chufito” coquetea con Charros

Para muchos fue sorpresa el que la directiva de Charros de Jalisco diera una de las noticias más inesperadas del nuevo año, que era que Roberto Osuna estaba dado de alta, activado y listo para lanzar en la etapa de playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. Todos pensábamos que se trataba de una noticia del Día de los Inocentes, pero no, era real.

“El Chufito” Osuna es parte activa de Charros de Jalisco. Y muchos en vez de celebrar la noticia que podríamos verlo lanzar en la pelota del Pacífico, empezaron a señalar y criticar el hecho de que por qué no se inclinó por el equipo Cañeros de Los Mochis. Pero hay que aclararle a esos aficionados que se apasionan sin estar informados, que Roberto Osuna pertenecía a aquel equipo de Algodoneros de Guasave antes de desaparecer de la Mex-Pac, y hay que recordar que todo ese roster pasó a mano de los nuevos dueños, ahora Charros, y es por ello que los derechos le pertenecen al equipo jalisciense.

Pero todo no para ahí, ya que la directiva a través de su director deportivo, Raymundo Padilla, está en espera que le llegue el tan ansiado permiso por escrito de parte del Club Astros de Houston para poder echar mano de Osuna en el beisbol azteca. También es bueno recordar que en el 2016 Osuna estuvo cerca de lanzar pero en aquel entonces los Azulejos de Toronto no permitieron que el cerrador estelar lanzara. Y todo parece indicar que si para hoy o mañana no llegara el documento, todo quedaría en la emoción de verlo pichar.