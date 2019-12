Con éxito cerramos el 2019

Ha finalizado otro año más promoviendo y apoyando el softbol. Desde hace seis años estamos al frente desde esta trinchera llamada Liga Nueva Era. Nos vamos con la satisfacción de haber cumplido. Ahora con la gran hazaña de haber registrado el más grande lleno en los graderíos de parte de los aficionados que se hicieron presente en el estadio Dr. Florentino Camacho Rivera.

En la categoría Elite se vivió un lleno total y en la Novatas Avanzadas del pasado martes estuvo en un 80 por ciento de su capacidad. La gente respondió apoyando a sus equipos y nosotros nos vamos contentos con eso. No nos queda más que agradecer al Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que encabeza el ingeniero Carlo Mario Ortiz Sánchez, y al Imdesa, que dirige Juan Carlos Camacho Rojo, por las facilidades de usar el inmueble municipal, que ahora, por cierto, luce luminarias nuevas y se juega “como si fuera de día”. Obras son amores, y esa es una de ellas. La pizarra electrónica es un tema pendiente, ojalá se resuelva pronto, para que no se convierta en un ‘elefante blanco’, ya que en todo el 2019 la Liga Nueva Era no la pudo usar. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta temporada, a los patrocinadores y delegados, Y a usted, amigo aficionado, por su confianza. Seguiremos adelante. Buen día.