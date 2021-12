Cuando un balk desaparece

El pasado jueves estuvimos de visita en el Club Deportivo La Loma, donde saludé a gran cantidad de viejos amigos. Ahí salieron muchas dudas sobre jugadas que se van acumulando. Ahí caí “de pechito”, ya que me abordaron para hacerme varias preguntas. Entre ellas la siguiente: Me aborda mi estimado amigo Jesús Arce, quien me comenta que en la Liga Dorada de Beisbol se encontraba bateando, en eso el pícher comete balk, el ampáyer lo marca, el serpentinero aún así realiza el lanzamiento, en eso Arce ve “como sandía” la pelota y la pone entre dos, de hit a los jardines. Para esto el ampáyer marca bola muerta, avanza a los corredores solo una base y al bateador Arce lo regresa a la caja a continuar bateando. Lamento decirles que ahí el ampáyer se equivocó en esta jugada al aplicar mal la regla, En esta jugada desaparece el balk y queda la bola en juego. Qué nos dice la regla al respecto: 6.02 Acción ilegal del pícher: (a) Balks. Si hay un corredor o corredores en base, es un “balk” en los siguientes casos: (1) Cuando el pícher, estando en contacto con la placa de picheo, hace cualquier movimiento extraño y no naturalmente asociado con su envío.

CASTIGO: La bola queda muerta, y cada corredor avanzará una base sin riesgo a ser puesto “out”, a menos que el bateador llegue a primera base en un hit, un error, una base por bolas, pelotazo o de alguna otra forma, y todos los demás corredores avanzan al menos una base, en cuyo caso la jugada continuará su curso y se hace caso omiso del “balk”.