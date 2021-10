Deberes y obligaciones de los ampayers

Les dejo esto en el marco de mis 32 años como ampayer de beisbol. A los ampayers se les debe exigir la integridad de los estándares profesionales. Su imagen requiere honestidad y un gran sentido ético. Deben tomar sus decisiones basándose solo en las circunstancias y las situaciones que se presentan sin tener en cuenta los hechos anteriores ocurridos con equipos, jugadores, entrenadores, etc.

No pueden amenazar a los jugadores o mánagers, o tomar medidas en su contra. Deben tener autoridad y sentido de la responsabilidad para infundir seguridad. Tienen que estar libres de cualquier interés para la imparcialidad de sus juicios. Deben tener un gran dominio de las reglas del juego y la mecánica necesaria para hacer cumplir las normas y ejercer la autoridad y la imparcialidad. Deben respetar el honor y dignidad de la profesión en cualquier relación con los entrenadores, jugadores y directivos. Deben aplicar un alto nivel de comunicación en las expresiones y los gestos. Deben prepararse tanto física como mentalmente y comportarse de forma constante. Tienen que ser puntuales y profesionales en todas las obligaciones que le corresponden. No pueden dar información falsa o engañosa de la realidad. No pueden participar en apuestas sobre juegos en los que estén implicados. Son ampayers también fuera del campo. Tienen que aceptar la responsabilidad de sus acciones. Deben cuidar su imagen prestando especial atención al estado de su uniforme. Que los árbitros no escupan, hablen, rían o mastiquen durante los himnos nacionales.