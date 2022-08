Detalles que dejan huella con muy poco

Una de las cosas que dejan huella con muy poco son el atender a la población mas vulnerable y todos aquellos que no son tomados en cuenta pero que también son pueblo.

Eso fue precisamente lo que sucedió el pasado miércoles en la zona rural donde hace mucho no se hacia algo por el deporte.

Fuimos testigo de un suceso inédito que se presentó el pasado miércoles, al ponerse en marcha por primera vez los Cursos de Verano 2022 en una sindicatura olvidada y marginada por autoridades a través de los años, pero lo que pudimos percibir ahora la historia es diferente, ya que el Instituto Municipal del Deporte, junto con el alcalde Armando Camacho, y diferentes autoridades municipales y deportivas, inauguraron este programa ni más ni menos que en Cacalotita.

Con la presencia de maestros certificados en diferentes deportes, poco más de 20 niños junto con sus padres de familia, disfrutaron de una tarde inolvidable y que pasará a la historia.

Wati Oranio Sapien, principal promotor deportivo de la comunidad, fue el anfitrión y encargado de dar la bienvenida a las autoridades municipales, quien en su intervención en el micrófono aprovechó para resaltar que era la primera vez en muchos años que autoridades del deporte y del Ayuntamiento ponían un programa de esta índole.

"Siempre habíamos sido marginados, nunca nos habían tomado en cuenta y ahora que vemos entrenadores de calidad y ver repleta de gente la plazuelita, es una gran alegría para todos nosotros", expresó Wati Sapien.

TODOS SOMOS PUEBLO. El alcalde Armando Camacho se encargó de inaugurar el programa y de paso entregó material deportivo a los niños de la comunidad, pero no quiso despedirse hasta instruir al director del IMDESA Jesús Antonio Sañudo, para que en la brevedad posible, mandara elaborar e instalar las porterías de la cancha de futbol que tanta falta hacen, así mismo le pidió que cada semana enviara a esta comunidad dos maestros de diferentes deportes para que los niños continúen con su preparación.

Sin duda, lo vivido la tarde del miércoles queda para la historia y seguramente será el parteaguas de grandes cosas para esta comunidad.

No solo a Cacalotita se atenderá, se ha anunciado por parte de las autoridades deportivas que este programa continuará en los proximos dias en comunidades como Álamo de los Montoya, La Escalera, la 27 de Noviembre, Tamazula II, El Salitre, entre otras comunidades más.

SIGUEN SIN PINTAR LA CAJA DE BATEO. Este servidor ha sido permanentemente insistente en que todo estadio donde se juegue beisbol debe de contener o se debe pintar la caja d bateo. Y en el sector amateur en la mayoría de los estadios no lo hacen.

Aquí debería ser una exigente o un requisito casi obligado por parte de los directivos a los estadios sedes. Muchos dicen que no las pintan porque se trata de beisbol amateur, pero las reglas del sector amateur se basan en el 99 por ciento del sector profesional. No debe ser una excusa de no pintarse. Pero la caja de bateo no es un lujo, es una necesidad ya que de ahí se desprenden muchas jugadas de reglas que se pueden aplicar y no se llevan a cabo debido a que no esta ilustrada.

Reglas como batear o tocar la bola con un pie fuera de la caja de bateo, interferencias producidas por el bateador al catcher, obstrucciones de parte del receptor al bateador. Deslizamientos ilegales, balk provocados por el catcher al momento de dar una base intencional, en fin, un sin numero reglas que se pueden señalar estando este requisito indispensable en el beisbol. Ojala que directivos o dueños de los estadios lo hagan, es por bien del beisbol. En los proximos dias extenderé mas este tema porque si vale la pena tenerlo presente. Salgamos del hoyo, del beisbol "prehispanico", hay que actualizarnos no organizar beisbol llanero, hay que ser diferentes con pensamientos diferentes y frescos. Solo asi se podrá avanzar. Que pasen un excelente fin de semana amigos lectores.