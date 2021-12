El beisbol nos regala satisfacción

audima

A lo largo de mi vida, gracias a mis padres que me introdujeron en el bello mundo del deporte, he logrado recibir una cantidad enorme de satisfacciones. También gracias al deporte hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, y muchas de ellas se convierten a la postre en muy buenos amigos. De esos amigos de los que les hablo, el pasado domingo, en el marco del homenaje que se le ofreciera en vida a mi querido Hermógenes “Genes” Olivas, volvimos a reencontrarnos. Tenía años que no saludaba y convivía con Raúl Miranda y sus hijos, quienes prácticamente nos criamos en el Barrio de La Laguna, de donde me siento orgulloso de pertenecer. Otro de los que nos reencontramos es Julio Avendaño, quien también es parte de ese querido Barrio. Tener la visita de tantos amigos que no están en Guamúchil, como mi compadre “Cuty” Richert, Aldo Rubio, Mauro Lobo y el mismo doctor Samuel Mejía, quien nos invitó a ser parte de esta edición 38 del juego Locales contra Foráneos, que ahora resultó todo un éxito.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE. El pasado domingo fue de esos días donde le agradezco a Dios ser parte de un homenaje a un grande de esta ciudad, alguien que ha dejado huella en muchos de los que fuimos parte de sus enseñanzas dentro del beisbol infantil. El gran “Genes” Olivas quedará en el recuerdo para siempre en los que tenemos la dicha de ser sus amigos. A doña Mode y a todos sus hijos y nietos, vaya un abrazo fuerte, y siéntanse orgullosos de este gran hombre que tienen en casa.