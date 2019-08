El gusto por hacer todo al revés

En el deporte local existen muchos deportistas amateur que les encanta hacer todo al revés, siempre y en todo momento violando las reglas. Pero lo penoso no es eso, sino que los directivos o personas encargadas de llevar por buen camino los torneos son los primeros en complacer esos actos. Bueno, me refiero específicamente a la uniformidad y a los sacrificios que hacen los patrocinadores para tratar de mostrar sus marcas en el deporte y de paso darse algo de promoción a sus negocios. Pues bien, cuando inician las ligas, muchos obtienen sus uniformes, completitos y muy vistosos.

Pero siempre existe el prietito en el arroz, el indisciplinado o “valemadrista” que no acude como sus compañeros bien uniformado. Pretextos son muchos, “no me quedó la camiseta”, otros dicen: “se me olvidó en la casa la casaca”, o simplemente buscan culpables y dicen: “esta mujer no me echó el uniforme a la maleta”. Otros peloteros son dados de alta a media temporada y los uniformes ya se entregaron y los dejan jugar “parchados”.

Para el caso es lo mismo, deslucen en el terreno de juego. La uniformidad es vital y debe ser obligatoria. Pero no ha habido un directivo que ponga orden, que haga obligatorio usar por lo menos camiseta y gorra. Lo mismo en el futbol y en otros deportes. El basquetbol y softbol femenil son ejemplo de lo que hablo, todos lucen uniformados al parejo. El beisbol y futbol han quedado a deber en estos detalles que se ven insignificantes pero que dan valor e imagen a una liga.