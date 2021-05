Me acuerdo aquellos años mozos del beisbol en que se organizaban las Ligas Interbancarias, la Interclubes y Colegios o la Magisterial, las cuales fueron creadas para fomentar y fortalecer los lazos de amistad entre los peloteros. La Interbancaria eran puros jugadores empleados de bancos de la ciudad. La Interclubes era de puros socios de los diferentes clubes y la Magisterial era dedicada para puros maestros.

Los presidentes de esas ligas lo primero que pregonaban en las ceremonias inaugurales era que el objetivo era promover la camaradería y la amistad entre los equipos. Y eso era precisamente lo primero que se perdía. Al inicio de la temporada todo era miel sobre hojuelas, pero una vez que se calentaban los juegos, aquéllos eran pleitos, alegatas y hasta golpes, como se dio en varias ocasiones en la Liga Magisterial. “Es una liga de convivencia”, decían muchos, y al finalizar los juegos salían varios enemigos de esas contiendas. Por eso digo que el pacto de caballeros en el beisbol no existe. Eso es falso, todos quieren sacar ventaja o tajada del más débil. Ahora prefieren ampáyeres a modo, de esos impreparados, para estarle “cayendo encima” a cada rato.

SE DA EN LAS MEJORES LIGAS. Como siempre un servidor lo ha dicho. “En el beisbol todos son mis conocidos y somos amigos, pero una vez cantando play ball a nadie conozco”, y así me he mantenido por cerca de 32 años. Es por eso que muchos se enojan, pero es parte de nuestro trabajo. Y por eso digo que el pacto de caballeros no existe en el beisbol, un ejemplo es la Liga Arturo Péimbert Camacho, donde los mánager podrán pactar o hacer acuerdos para beneficiar un espectáculo, y al final uno de los dos rompe con ese compromiso. Siempre recuerdo las palabras de mi padre, que hasta la fecha nos ha dicho: “La palabra es como un cheque en blanco, vale más que cualquier cosa”. “La palabra hace al hombre”, y creo que en la actualidad muchos no acatan esa premisa. Y por qué menciono esto, debido a lo que sucedió el pasado domingo en el estadio Alberto Vega Chávez, donde los mánager de Garbanceros de Guamúchil y Aguilas de La Trinidad ya habían quedado en el acuerdo de jugarse una hora después de lo previsto, pero al momento del juego el estratega de los visitantes no cumplió con lo pactado.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? El pasado domingo el estadio Alberto Vega Chávez, casa de Garbanceros en la Péimbert Camacho, no estaba en condiciones de jugar, debido a una gran cantidad de agua que parecía laguna por el lado derecho del estadio. Para eso los ampáyeres y los mánager se pusieron de acuerdo en que se jugaría una hora después, para que los locales pusieran el terreno en condiciones. Cuando se arregló el desperfecto, los que no quisieron jugar fueron los visitantes, por lo que los ampáyeres procedieron a cantar el forfit. Curiosamente los ampáyeres eran de Guamúchil, cosa que no debe suceder, por salud de la misma liga. Águilas mete una protesta, misma que se la dan por válida en la reunión, por lo que a Garbanceros después de ganar por forfit le quitan lo invicto en la mesa. Por eso digo que no hay palabra, mucho menos el famoso “pacto de caballeros”. El estatuto de la liga en sus artículos 19, 20 y 21 dice que ambos equipos debieron haberse trasladado a una sede alterna, cosa que jamás hicieron. El público pagó su boleto de entrada y nunca le regresaron su dinero. Ese tema será en la siguiente entrega. Por hoy le deseo excelente día.