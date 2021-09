Emociones y fanatismo de un juego

El pasado domingo en el estadio Alberto Vega Chávez disfrutamos de un juego sumamente lleno de emociones, de esos que son enfadosos para los que les gusta ver muchas jugadas y carreras. Solo una rayita se anotó, ya que los protagonistas de este duelo fueron el picheo. Julio Gutiérrez se ha echado al hombro al equipo Garbanceros de Guamúchil. Ante un estadio casi lleno, los locales empataron la serie ante un aguerrido equipo como lo es Astros de Estación Bamoa. Emociones se dieron con grandes atrapadas, y hay que decirlo, tanto Gutiérrez lanzando, como el atrapadón de Cristian Olguín en el jardín central, fueron clave para que la nave dirigida por Sergio Soto Aguilar se levantara con el triunfo. El que de nuevo explotó y perdió los estribos fue Frank Mejía, quien al tocar la pelota para avanzar a corredores, fue puesto out en primera base y arrojó el casco.

El ampáyer Yosi Omar Morales no se animó a echarlo fuera. Ahí sí se salvó el cuarto bate y primera base de Garbanceros. Después el ampáyer me dijo que fue porque demostró coraje con él mismo, ya que no quería tocar pelota, y todo quedó en una disculpa. De haberle tocado otro ampáyer y con los antecedentes que tiene Mejía, ya estuviera de nuevo sancionado. Hay que cuidar esos arranques, que poco ayudan al equipo. El fanatismo lo dio la porra de los visitantes, ya que aun siendo damas y jovencitas, su vocabulario y actitud grosera no las hace merecedoras a ningún respeto. Como dijo mi nana Rosa: “Y saber que con esa boca se alimentan”. Pero hay de todo en la Viña del Señor. Veremos qué pasa el domingo allá en Estación Bamoa, en el juego 3. Buen día.