¿Guasave sin COVID?, no creo

En Guasave, las autoridades tanto municipales como deportivas quieren tapar el sol con un dedo. Mientras en unos lugares restringen se practique el deporte, en otros lados se dan sin control alguno. Mire nada más con lo que me topé el pasado domingo. Para no estar encerrados en casa, nos fuimos a ver un juego de pelota del torneo de campeones.

El juego se llevaría a cabo en San Rafael, sobre el diamante del estadio Ebelizario Parra Terrazas. Pues bien, cuál fue nuestra sorpresa, que la gente del deporte en Guasave, que encabeza Fredy Peñuelas, no les permitió el uso del inmueble, cosa que ya lo habían hecho a lo largo del torneo. En una palabra, no los dejaron que se celebrara la serie final; los peloteros, hartos de las imposiciones y cerrazón, optaron por irse a su propio estadio, en la misma comunidad, Las Cuchillas, donde los separa solo la carretera Internacional. No habíamos en el estadio ni 50 personas viendo el juego. Yo me pregunto: esta gente de Guasave quiere “tapar el sol con un dedo”, mientras a unos les cierran las puertas, en la MexPac, en el duelo del sábado entre Algodoneros y Tomateros, el estadio Carranza Limón estaba repleto. ¿Cuál sana distancia? No son parejos, la gente está empezando a cansarse. ¿Acaso no hay COVID en Guasave? Juego televisado a nivel internacional por Sky. ¿Usted qué opina?