Jugadas que siempre nos sirven

Corredor en primera y el bateador con conteo de tres bolas. El corredor sale al robo en el siguiente lanzamiento, el cual es la cuarta bola, pero luego de haber tocado la segunda, barriéndose o corriendo, se pasa de esa base. El tiro del cácher lo sorprende antes de que pueda regresar a segunda. El corredor es out. (Se elimina el out forzado).

Situaciones de pasarse de la base al barrerse o corriendo se presentan en otras bases y no solo en primera base. Por ejemplo, con menos de dos outs y con corredores en primera y segunda, o primera, segunda y tercera, conectan un batazo de rola hacia un fildeador del cuadro interior que intenta un doble play. El corredor de primera llega a segunda antes que el tiro, pero al barrerse se pasa de la base. El tiro de relevo a primera base pone out al bateador-corredor. El primera base, viendo al corredor en segunda base está fuera de la base, le tira al segunda y el corredor es tocado fuera de la base. Mientras tanto los otros corredores anotan.

La pregunta es: ¿Es esta una jugada forzada? ¿Se eliminó la jugada forzada cuando el bateador-corredor fue puesto out en primera base? ¿Cuentan las carreras que cruzaron en home plate durante esta jugada y antes de que se consumara el tercer out, cuando el corredor fue tocado en segunda? Respuesta: Las carreras cuentan. No es una jugada forzada. Es una jugada en la que se tiene que tocar al corredor.