La Asccopa entre el éxito y reclamos

El pasado sábado el estadio del Club Veteranos, llamado Francisco Peña Herrera, no lo había observado tan repleto de peloteros sobre su césped. Eso solo sucede cuando se inaugura la Liga Principiantes. No es muy común y más tratándose de peloteros de cuatro etapas distintas. Esos señores, que fueron unos “caballones” en sus años mozos, se dieron cita para jugar el Torneo de la Asociación de Clubes de la Costa del Pacífico (Asccopa). Peloteros de 50 años hasta 70 años estaban sudando la camiseta. Fue todo un éxito, la verdad, un evento como pocos. En lo deportivo todo muy bien. Me quedo con el buen sabor de boca del campeonato del selectivo de la categoría de 65 años, quienes pusieron la muestra que “viejos los cerros y reverdecen”.

No pudo faltar. Pues bien, no todo podía ser tan perfecto, ya que aquí no hubo juego que no hubiera reclamos insistentes e incisivos de peloteros y mánageres hacia los señores ampáyeres. Era inevitable, todos quieren ganar a como dé lugar.

Ahí entra el orgullo por ser el mejor. Fueron tantos reclamos, que se registraron cinco expulsados. Son peloteros veteranos que según ellos “lo saben todo”. Pero es parte de la pimienta. En general, todo un éxito.