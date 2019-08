La noche feliz del profe

Hoy se cumple un año de aquel día que difícilmente se borrará de mi mente. Me acuerdo, profe, que tenías planeado ir a El Maviri, a bañarte al mar y comer zarandeado. Andabas ansioso de salir. Nos dijiste: “Voy a quedarme solo cuidando la casa, ya que la familia se va al ‘otro lado’”.

Finalmente, no se hizo la ida a la playa, ya que cerca de la una de la tarde pasaste por “Fily” Inzunza a su casa, le ordenaste que subiera tres envases de espumosas. Ya te esperábamos en la casa. El plan era ir al río de Mocorito. Fuimos y visitamos primero que nada al amigo de todos, Mario Medina, de pronto “el hombre beisbol del Pueblo Mágico” sacó una rica asadera , no sé de dónde sacaste unos chiles serranos, mientras iba por las tortillas tú ya estabas con “lindo” comprando chicharrones. Nos fuimos debajo de los Álamos y nos dispusimos a comer. Andabas feliz, querías hacer cosas que jamás me pudiera imaginar.

Nos dijiste que habías echado un par de tenis y un short para bañarte en el río, querías meter el carro a lavarlo, pero te lo impedimos. Estabas convertido en un niño. Cantaste fuerte, movías tus piernas al son de la música de cumbia. Insistentemente recibías llamadas de tus amigos de Guamúchil, que ya te esperaban en el callejón de tu casa para seguir conviviendo. Tenías planes para ir a Querétaro con Juan Manuel Rubio y “El Cuy” a comprar un camión. Querías hacer tantas cosas y aprovechar el tiempo. Esa noche fue trágica, y mañana, en el aniversario de tu fallecimiento, la contaré.