Lección que nos da el beisbol

Para todos aquellos incrédulos que aún dicen que el beisbol no es el deporte más fascinante y espectacular del mundo, aquí una muestra más. Muchos años ya inmersos en este bello deporte y aún no logramos comprenderlo. Para muchos injusto, cruel y despiadado. Para otros, simplemente pone a cada quien en el lugar que le corresponde. Un ejemplo claro es la pasada Serie del Rey, donde todos jamás pensamos que el equipo Toros de Tijuana iba a ser campeón y menos viniendo de atrás de un 0-3. Pues para todos aquellos que decían dentro de sus incapacidades, que esa serie estaba arreglada y que los equipos lo hacían para llenar los estadios y ganar más dinero, miren qué equivocadota se dieron. Si la serie se fue a siete juegos fue debido al gran talento y reacción de unos fronterizos que jamás bajaron la cabeza y nunca se dieron por vencidos.

La gente de Yucatán está muy molesta porque el equipo no se coronó en casa, pero esos son miles de fanáticos que solo quieren ir a ver ganar a su equipo y se limitan a subestimar al rival, pensaron que con los tres triunfos tenían en la bolsa el campeonato. A decir verdad, todos pensamos lo mismo, pero nunca dejamos de creer que mientras haya vida hay esperanza, y así lo demostró Toros. Lo que sucedió en Tijuana es una lección clara que nos ha dado el beisbol.

Aquí no se trata de dinero, se trata de talento y jugar bien al beisbol. Por una parte deseaba que Leones se coronara, ya que merecían ese gallardete el mocoritense Walter Ibarra y el pícher Gutiérrez, de Tamazula II. Pero aquí no se trata de quién quiera o no algo, sino que mientras no caiga el último out, todo puede cambiar, y en este deporte pueden suceder grandes tragedias cuando la pelota sigue viva y en juego. Que pasen excelente fin de semana.