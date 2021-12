Los estadios con y sin nombre (2)

La Paz, B.C.S. En la pasada entrega, en esta columneja como decía mi entrañable amigo Filiberto Inzunza, le ofrecimos los nombres de los estadios de beisbol de Angostura y Mocorito, aunque muchos pegaron el grito en el Cielo, tómenlo como una opción o simplemente una opinión muy personal. Acá por Guamúchil también se cuecen habas y de seguro saltará uno que otro protagonista y quedador de bien, de esos ególatras que escuchan o leen algo que no les conviene y hacen un escándalo. No es para tanto, es un simple espacio de opinión.

Pues bien, por acá en la tierra de Pedro Infante tenemos la catedral llamada Alberto Vega Chávez después al estadio Francisco “Panchín” Peña, del Club de Veteranos. Auténticos el estadio lleva el nombre de Evaristo “Memocho” Elizalde. El de Guamúchil Viejo, el de mi inolvidable amigo Sergio Mario “Pepe” Sánchez, mientras que el de San Pedro está bautizado en honor del Dr. Gustavo Félix León.

En El Salitre el nombre lo lleva del gran Pedro Castañeda, mientras que el de Lagunitas, el de mi tocayo “Chico” Rodríguez. A los estadios de El Taballal y Tamazula II aún no les llega ese momento de tener alguien que le dé imagen e identidad con un nombre. El inmueble de Villa Benito Juárez fácil pudiera llevar el nombre de nuestro querido e inolvidable José de Jesús “Chete” Sánchez

Ya en tierras de Guasave, el estadio de Las Brisas se llama Guillermo Preciado Dautt, una idea magnífica de mi querido amigo Daniel Valle, quien lo bautizó así en una ceremonia de reinauguración de la casa de los Piratas en la Liga Péimbert Camacho. Ahí tiene los que me acuerdo de momento, si alguien tiene otro que se me escapó, pido de favor me lo haga saber y lo incluimos en otro espacio igual que este. Abrazos, y buen día para todos.