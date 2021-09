Nostalgias y recuerdos del softbol

Ahora que Lupita Báez de King ha sido elegida para lanzar la primera bola en la gran final de la Liga de Tercera Fuerza, que organiza la Liga de la Nueva Era, nos viene a la mente una gran cantidad de recuerdos, muchos de esos pasajes nos trae nostalgias. El recordar y tomar en cuenta a peloteras que lo dieron todo en la década de los 70, 80 y parte de los 90, me hace trasladarme a mi niñez. Gracias a mi madre, que me llevaba aún de brazos a los campos de juego, ahí fue donde empecé a conocer el polvo, las hormigas y el sabor a este gran deporte. Junto a Lupita Báez viene a mi memoria la persona por la que me inspira organizar softbol, como lo es mi madre Carlota Ruiz, y ahora viendo jugar a mi hija María es doblemente motivante. Qué decir de “Panchita” de Tello, Enedelia Santillánez y las hermanas Rodelo, del Ferrocarril.

Otra de las grandes, “Conchis” de Flores, y la misma “Chela”, Rosa Isela Castro. Hoy es un día especial, ya que hemos llamado a una gran estrella de hace muchos años, a la cual en mis inicios de ampáyer me tocó disfrutar de sus grandes actuaciones. El primer lanzamiento es un reconocimiento a una gran mujer, como lo es Guadalupe Báez Angulo de King. En el evento protocolario serán presentadas las peloteras de cada equipo protagonista de esta final, como son Rebeldes y Diamondbacks. Se escuchará el Himno Nacional Mexicano y después la estrella del show lanzará la primera bola hacia home, misma que será recibida por su hija Martha King. Así que mañana todos invitados al softbol, siempre procurando cumplir los cuidados de salud, usando su cubrebocas. De ahí dependerá si sigue a puerta abierta o se cierra. Esperemos que siga la fiesta para todos. Buen día.