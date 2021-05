Otro amigo se va sin decir adiós

Aún no me repongo de la repentina partida de mi inolvidable amigo y maestro profesor Dautt y ahora, también se va sin decir adiós, mi querido y fiel amigo Fily Inzunza. Son muertes que jamás pasarían por mi mente. Que curioso, ambos disfrutamos en vida grandes experiencias y lo hicimos siempre disfrutando de una helada espumosa. Las chilindrinas quedarán para la historia y siempre en él recuerdo de todos los que disfrutamos de tu compañía.

Fui testigo de tu problema del corazón hasta hace unos dias, el pasado jueves cuando disfrutamos del juego de la Champions League y sufriste viendo perder al Real Madrid ante el Chelsea. Nos comimos unos tacos en compañía de César Cázarez y tú ya no pudiste pasar bocado. “Me pegó la chiripiorca”, nos informaste. Desde ahí se encendieron los focos rojos, ya te estabas tratando con Carlitos Díaz de la Vega, a pesar de eso seguía con mucho ánimo. “No es nada, ya pasará, por lo pronto no disfrutaré de las “chilis” durante un mes, hasta que me dé de alta el doctor”, nos avisaste. Todavía el domingo rumbo a Maquipo, te hablé por teléfono y me dijiste que habías amanecido al “chin(&%zo”. Ayer por la mañana me da la dolorosa noticia Julio Roa, su hermano que tanto quería. Sus hijos eran su adoración, sus nietos sus tesoros y nosotros sus amigos, su fuerza y motor para seguir adelante en esta vida. Hasta siempre, querido Fily!.