Personajes del recuerdo en Lagunitas

Siempre lo he dicho y no me cansaré de hacerlo, lo mejor de los reconocimientos es en vida. Pues bien, me entero que en los pasados días el Club Cachorros de Lagunitas se unió de nueva cuenta para reconocer a tres grandes del beisbol en esa comunidad alvaradense. Deportistas y familias se reunieron en el estadio Francisco “Chico” Rodríguez Valle con motivo de reconocer la trayectoria de deportistas que han desfilado por los rosters de Cachorros.

Esta vez se reconoció la trayectoria de Jesús Peñuelas, Filiberto Peñuelas y Norberto Peñuelas, grandes deportistas que sin duda motivan y mandan un mensaje a los jóvenes y nuevas generaciones para que sigan practicando este bello deporte que sin duda es el beisbol. Vaya una felicitación para estos grandes personajes que le dieron lustre a Lagunitas en aquellos tiempos donde la camiseta se defendía con honor y con sudor y en ocasiones con sangre para que sus equipos salieran con el triunfo. No como ahora, que cualquier chamaco principiante por jugar ya cobra dinero por hacerlo.

Una pena es que Lagunitas se haya quedado sin beisbol, pero hay muchos recuerdos de grandes peloteros que han salido de ahí.