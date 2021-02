Quién sí y quién no en la Serie del Caribe

Mazatlán, Sin.- El reglamento de la Confederación del Caribe indica que ningún jugador podrá representar a otro país que no sea el suyo dentro de la Serie del Caribe, excepto con equipos invitados y que no tengan liga registrada o hayan sacado su equipo campeón, es decir, aquellos equipos que no hayan tenido liga oficialmente el año pasado. En este caso, por motivos de la pandemia, Panamá es considerado equipo invitado, es decir, la escuadra panameña es una selección formada, no un campeón de liga como tal. Por lo tanto, otros peloteros que no sean panameños sí pueden reforzar a su equipo, como jugadores panameños pueden jugar con otras selecciones. Todo lo anterior debido a lo que rodea al caso de los pícheres mexicanos Walter Silva y José Samayoa, quienes fueron tomados como refuerzos de parte de los Federales de Chiriquí. Ahora con todo eso, la gente nos preguntaba: ¿Por qué entonces a Juan Pablo Oramas no le fue permitido reforzar a Panamá? Bueno, según el boletín emitido en sala de prensa, es debido a que Oramas se encuentra en la lista de reservas en caso de un pelotero salga positivo de COVID, él entraría en acción. Eso fue emitido después de que el mismo pícher Oramas no estuviera de acuerdo cuando Silva y Samayoa sí fueron elegidos por Panamá. Para un servidor, esto es una respuesta para calmar los ánimos del mejor pícher de la LAMP en la temporada que acaba de finalizar. Aún no me explico por qué no llamar a los mejores. Pero ya lo dijimos ayer, el “Jefe Gil” manda, y también sabemos que “El Matador” mastica pero no traga a Oramas.

JUECES MEXICANOS. En esta Serie del Caribe el ampáyer culiacanense Daniel Rubio, el mismo que estuvo allá actuando en la Copa Presidenta de Angostura, es parte de este clásico caribeño. Un gran ser humano y talentoso dentro del terreno de juego. Fuera del diamante es un tipazo, por ello su crecimiento dentro de la pelota profesional. Otro de los que está en esta justa internacional es el mochitense Yamir Martínez, quien me decía que era para él como un sueño, y que espera seguir en este tipo de eventos, para ellos seguirá preparándose fuertemente, para cumplir todos sus proyectos dentro de la pelota profesional.

SE VA EL CAIMÁN. Como dice la canción “Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla”. Así como vinieron se fueron, sin hacer ruido. Los Caimanes de Barranquilla, representante de Colombia, vino, disfrutó, pero no ganó. Abrazos a la distancia queridos lectores, nos leemos mañana.