Regresan agresiones al beisbol

El beisbol local ha tenido muchos hechos de violencia a través de los años. En las últimas fechas se han registrado muchos momentos donde peloteros que se dicen estrellas, o por lo menos se creen, no están de acuerdo con la decisión de los ampáyeres y en respuesta arremeten contra ellos. Se atreven a invadir campos de juego, interrumpir el desarrollo del mismo y hasta empujan o agreden verbalmente a los hombres de azul. Sabemos que los mánager son los responsables de sus equipos, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a reclamar, insultar y mucho menos agredir a un ampáyer. Muchos mánager no se hacen respetar y no tienen control de sus peloteros. Esto es lo que en estos momentos está sucediendo con una liga de beisbol como lo es la dominical Liga Especial, que dirige el profesor Jaime Cruz Solís, quien se había mantenido sin problemas, pero el pasado domingo hubo un par de hechos que deja muy mal parado al circuito beisbolero.

Se tiene que actuar con mano dura, un presidente de una liga debe de ejecutar el reglamento y los estatutos al pie de la letra, no tener compromisos con nadie y ganarse el respeto como la autoridad que es. Es preferible no contar con peloteros o equipos conflictivos, a que cada día se tengan problemas que en un futuro, de no controlarse, se puede llegar a los golpes o violencia fuera de los estadios. Está muy a tiempo el profe Jaime Cruz de enderezar la liga e imponer todas las sanciones que se ganen los que quieran ver la liga como un escape a las frustraciones que muchos tienen y las descargan en contra de ampáyeres y aficionados de equipos contrarios. Pendientes.