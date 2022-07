Repasa de logros y otros detalles

Vamos a dar un repasón de lo que vivimos esta semana pasada aquí en nuestra ciudad.

Sin duda, uno de los mejores nadadores de Guamúchil en las últimas décadas ha sido por mucho don Antonio Hernández Raya, cada año cosecha medallas al por mayor.

Literalmente, costales repletos de medallas que a lo largo de los últimos 30 años ha obtenido gracias a su gran talento dentro de la piscina. Hernández Raya acaba de regresar de la Ciudad de México, donde participó en el Campeonato Nacional de Natación, y en la categoría Máster prácticamente arrasó con el pódium.

A este evento y como a otros ha sido respaldado por el Instituto Municipal del Deporte (Imdesa), que encabeza Jesús Antonio Sañudo García. Es un experto en todas las modalidades, donde dorso, mariposa, espalda, crol y libre las domina con mucha facilidad este veterano de la natación. Un gran ejemplo para todas las generaciones de jóvenes que les apasiona la natación, este gran personaje alvaradense es una muestra de que la edad no es impedimento para lograr todas sus metas, toda bajo la regla de la disciplina y el sacrificio.

¡Muchas felicidades a don Antonio y que sigan los éxitos!



AMISTAD A TRAVÉS DEL VOLEIBOL

Una jornada llena de emociones y buenas jugadas se presentaron la noche de este miércoles con la culminación del Torneo de Voleibol de La Amistad que organiza el Club de Leones Centro, AC. Alberto Retamoza a nombre del Club de Leones agradeció a patrocinadores y equipos haber hecho de este torneo todo un éxito y de paso los invitó para la Copa Pavo del mes de diciembre.



EL COLOSO EN REHABILITACIÓN, PERO LA GENTE NO HACE CASO

l legendario estadio de futbol alvaradense Dr. Alfredo Díaz Angulo, mejor conocido como Coloso del Dique, en estos momentos se encuentra en rehabilitación de un sector de los graderíos, se trata de la parte noroeste ubicada al lado de la cancha anexa 2. Se trata de la reconstrucción del pasillo principal que lleva hacia los graderíos del coso futbolero y que por lo antiguo de sus instalaciones, se estaba cayendo a pedazos, lo que representaba un riesgo para los cientos de aficionados.

Después de una reunión con el Comité Municipal de Futbol y el Instituto Municipal del Deporte el pasado 7 de junio, se vieron necesidades de este coso futbolero, incluyendo baños, vestidores y pintado general de ambas rampas.

Fueron instrucciones directas del alcalde Armando Camacho Aguilar. Personal de Obras Públicas y del mismo Imdesa ponen manos a la obra para la demolición total de esa área en riesgo. Por lo tanto, ese sector ubicada por el acceso B, se encontrará cerrado por unas semanas. Cabe señalar que este coso futbolero fue inaugurado en el año de 1987 con la actuación de los legendarios e inolvidables Garbanceros de Guamúchil, en aquella Liga de 3ra División Profesional.

Un par de años antes, en las temporadas de los años 1985 y 1986 al no tener estadio los Garbanceros, jugaban en el de beisbol Alberto Vega Chávez. Estando como alcalde el Dr. Alfredo Díaz Angulo se construyó este inmueble futbolero, que a la postre lleva su nombre. Se le pide a toda la afición evitar acercarse a esa área de riesgo y en caso de que haya juegos programados, se podrá presenciar tales encuentros por el acceso A, ubicado por el lado de la colonia Jobori.

Evitemos accidentes acatando las medidas de prevención. Desafortunadamente a la gente por más que se les alerta, parece que se les habla a un palo, no escuchan, no razonan, no hacen caso. Siguen ingresando al coloso, eso lo vimos el pasado jueves y viernes, por lo que tuvieron que ser retirados con Seguridad Pública.

Lo sentimos, pero el que no haga caso se le pedirá retirarse. Es por su propia seguridad. Ojalá que hagamos conciencia.

Abrazos para todos. Feliz domingo.