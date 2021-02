Robinson Canó, un ejemplo de humildad

Mazatlán, Sinaloa. De las dos estrellas más grandes que se dieron cita a esta justa caribeña, como son Robinson Canó y Yadier Molina, nos quedamos con la humildad y la sencillez de parte del dominicano. No digo que Yadier no haya atendido a los fanáticos y a la prensa, pero Canó por mucho, salía del estadio y firmaba autógrafos, mandaba saludos, otorgaba entrevistas y pregonaba que ahí estaban por gracia de Dios y se consideraba uno más del equipo. No hay duda que el segunda base dominicano, quien suma 16 temporadas en Grandes Ligas, mostró su lado humano fuera del terreno de juego, al interactuar con todo el que se le ponía de frente. Canó, de 38 años de edad, disputó anoche la gran final ante Puerto Rico, donde precisamente jugó ante el también Grandes Ligas, Yadier Molina, a quien los une una muy buena amistad y eso lo dejaron ver sobre el terreno de juego, previo al juego de anoche. La talla de cualquier ser humano se mide bajo la premisa de la humildad, ya que normalmente los que sufrimos y venimos de abajo sin tenerlo todo, sabemos agradecer y valorar todo lo bueno que nos pasa, y así precisamente es como actúa el gran Robinson José Canó, quien suma un total de ocho Juegos de Estrellas en el mejor beisbol del mundo, así como una Serie Mundial, dos Guantes de Oro, cinco Bates de Plata y un MVP de All Star. Y así como lo es de sencillo es con todos. Eso es lo que lo hace más grande a este pelotero, que desde ahora me declaro su fan número uno.

TODOS HABLAN DE BAUER. Aquí en palco de prensa el tema de ayer no fue tanto la ceremonia de Entronización, las semifinales o gran final de la Serie del Caribe, sino todos traían en su boca el tema de Trevor Bauer y su megacontrato con los Dodgers de Los Ángeles para las tres próximas temporadas en Grandes Ligas.

El mismo Bauer y su agente Rachel Luba confirmaron su llegada al equipo de Los Ángeles, en el cual lanzará este año y los próximos dos. Hay que decirlo, este tipo se valuó de gran manera debido a ser el ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020. El serpentinero, de 30 años, estará junto al mexicano Julio Urías dentro de la rotación abridora tras un contrato récord, por lo menos para los próximos dos torneos (2021-22).

Tras firmar por tres años y 102 millones de dólares a cambio, Bauer ganará ni más ni menos que 40 millones de dólares en este año y otros 45 en 2022, convirtiéndose así en el jugador mejor pagado en la historia de MLB por lo menos en los próximos dos años. Los otros 17 millones restantes serían cobrados hasta el 2023. Vaya trabajo excelente que realizó Rachel Luba tras varios meses de negociación con diferentes organizaciones.

EL EQUIPO IDEAL. Una vez finalizada la Serie del Caribe, los periodistas acreditados votamos por decidir los mejores peloteros en cada posición. Al realizar el conteo final, el roster del equipo ideal quedó de la siguiente manera: El cácher, Yadier Molina (PR); Primera Base, Ronald Guzmán (RD); Segunda Base, Robinson Canó (RD); Tercera Base, Jordan Díaz (COL); Short Stop, Jonathan Araúz (PAN); Bateador Designado, Jesús “Jesse” Castillo (MEX); Jardineros: Juan Lagares (RD), Melky Cabrera (RD) y Jarren Durán (PR). Mánager: Félix Fermín (RD).

MUCHAS GRACIAS. Queridos lectores, así finalizamos esta nueva travesía en nuestra sexta experiencia caribeña. A todos los que hicieron posible, a mi familia y amigos, y principalmente a ustedes, queridos lectores, muchas gracias. Seguiremos dando cobertura a los mejores eventos. Que pasen excelente domingo, y que Viva el beisbol.