Un amigo que muere es un duro golpe al corazón

Cada vez que tuve la oportunidad de compartir una tarde de charla, siempre te decía lo tanto que te quería. Me gustaba que lo escucharas, que lo supieras, y tú me contestabas que yo era bien correspondido. Siempre le daré gracias a Dios de haberte conocido, y no me pesa que haya sido en la última etapa de tu vida. El deporte nos unió y junto con el profesor Dautt fuimos grandes amigos. Ambos decidieron dejar esta tierra y juntarse en el cielo. Ambos se fueron sin despedirse, pero confiamos que muy pronto estaremos allá para continuar con las grandes tertulias, acompañados de unas deliciosas y heladas espumosas. Filiberto Inzunza, orgulloso de su Mocoritón Viejo, siempre me compartió su amor por su familia. Decía que todos sus hermanos del Pueblo Mágico eran muy especiales para él. Nos gustaba ir a visitar a Julio Roa y de paso a nuestro querido Mario Medina. Tenía un gran aprecio por la gente del vecino municipio y sabía el teje y maneje de la historia de ese municipio. Después de tratarlo por muchos años nos topamos en redacción de esta nuestra querida empresa EL DEBATE de Guamúchil, y antes solo ¡Ingenio y Figura! era la que engalanaba las páginas de este matutino, hasta que gracias a Benjamín Bojórquez se nos dio la oportunidad de seguir con nuestro espacio que hasta ahora se mantiene vigente, como lo es SOBRE LA JUGADA. Fue entonces que los lazos de amistad fueron cada vez más fuertes, le encantaba el beisbol, sufría cuando los Yankees de Nueva York perdían o cuando sus Águilas del Club América no sobresalían. Pobre de quien hablara mal de esos dos equipos, prácticamente nos corría de la orange house.

ANHELOS QUE SE QUEDARON EN EL TINTERO. Siempre se quedó con las ganas de volver a la cancha Anexa 1 y patear el balón. Una final con el equipo de sus amores, como lo fue Santaneros, misma que jamás volverá a disfrutar. Más de un ocurrente, de esos “quedadores de bien”, ha de estar pensando ponerle su nombre a la próxima temporada o hacerle un homenaje póstumo, cuando ni siquiera muchos de ellos ni lo visitaban en su domicilio. Ni se les ocurra, él mismo me lo expresaba, que todos los reconocimientos los deseaba en vida, como fueron muchos los que recibió y los disfrutó. Así que ni anden planeando homenajes que jamás pensaron realizárselos cuando estaba en vida.

TE RECORDAREMOS SIEMPRE. Vamos a recordar siempre esas tardes en compañía de César Cázarez, Jach’s y en ocasiones de Lilly García, donde “las chilindrinas” eran el centro de atención. Ahora disfrutabas de un departamento más céntrico y se te veía muy contento. Después de la segunda “chili” ya empezabas a hablar con los retratos de tus nietos, a quienes adorabas. A tus hijos siempre los recordabas. Eran tus tesoros, estabas muy orgulloso de todos ellos.

HASTA SIEMPRE, QUERIDO FILY. Siempre estaré agradecido con Dios por haberme cruzado en tu camino, fuiste siempre un gran maestro de la pluma, me dabas muchos consejos y llamadas de atención cuando me las merecía, pero todo era para mi propio bien y crecimiento profesional. Usabas las palabras precisas en el momento exacto. Siempre te estaré agradecido, amigo, por ser quien fuiste con todos tus amigos. A todos nos querías por igual. Te van a extrañar La Mona y Lady Di, así como Mister Fly One Go. Y a propósito de situaciones atmosféricas y embarazos acaramelados, tutifruti y demás, por siempre serás nuestro gran amigo. Hasta el cielo señoree. Descanse en paz. ¡Andiké!