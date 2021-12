Un lobo que aulló de más

audima

Todo ser humano tiene días buenos y malos, pero lo que le pasó ayer al que considero como el mejor ampáyer del beisbol mexicano, fue algo triste y muy lamentable. Ayer, al abrir los ojos y ver el celular, me encontré con la pésima noticia de lo que le sucedió a Humberto “Lobito” Saiz. Una mala actuación sobre el terreno de juego, pero no se trató de una decisión errada, un out o un seif. Fue algo peor, su estado inconveniente en el que se encontraba y su actitud ante los aficionados y dirigentes de los equipos. Señas obscenas y vocabulario inapropiado fue lo que usó el prestigiado “hombre de azul”.

Es una pena que a un emblema e ícono del beisbol profesional, como lo es popular “Lobito”, le haya pasado esto. En ninguna parte, o por lo menos en mis 44 años de vida, había visto que un ampáyer hubiese sido sacado como un vil delincuente por Seguridad Pública desde su posición de tercera fuerza sobre el terreno de juego. No cabe duda que en el beisbol se dan muchas sorpresas y esta es una de las más lamentables para un grande como lo ha sido Saiz. Hace varios años Humberto también fue suspendido por la Liga Mexicana del Pacífico por problemas extrabeisbol, y también en ese estadio Teodoro Mariscal, de Mazatlán. De nueva cuenta vuelve a repetirse la historia. ¿Dónde quedan la gran cantidad de Series del Caribe, finales y todos los reconocimientos? Todo fue tirado por el caño con lo que sucedió ayer. Quizá vengan suspensiones, y podría ser la recta final de Humberto en su carrera dentro del beisbol mexicano. Día muy triste para todos los que admiramos por años al gran Humberto Saiz. “El Lobito” aulló de más. Una pena.