Una final que deja ejemplo

El día domingo no tuvimos nada qué hacer, ya que tanto la Liga Clemente Grijalva Cota y Liga Arturo Péimbert Camacho se suspendieron por lluvia de la madrugada. Se trataba del domingo, cumpleaños de Kevin Leyva, y no podíamos quedarnos en casa encerrados. Pensamos en disfrutar del beisbol, pero no había por ningún lado.

La buena noticia fue que en Veteranos sí habría juego, y nos fuimos a disfrutar del tercer juego de la gran final entre El Buen Pan y El Salitre, de la Liga Novatos. Los salitrenses se dieron cita al campo de juego. Como decía el profe Dautt: “En El Salitre pudieron haber robado gallinas, cochis y cilindros de gas debido a que el pueblo estaba solo”. Todos acudieron a apoyar a su gente, quienes estaban buscando el campeonato de la liga que dirige “El Güero” Carvajal. Como se esperaba, fue un juego lleno de emociones, donde El Salitre se adjudicó el cetro de campeones.

Cuando cayó el último out los jugadores del equipo dirigido por Martín Dautt se colocaron en la línea y aplaudieron, felicitaron y reconocieron al rival. No hubo reclamo alguno, todos se dedicaron a jugar. Fue una serie final de ejemplo, como muy pocas se han visto. En otras se pelean, hay expulsados y más de uno sale inconforme, en ésta era una auténtica fiesta deportiva. Buena música, ambiente y convivencia familiar. Después de la premiación la banda sinaloense se hizo presente en el terreno de juego. Felicidades a ambos equipos y a la directiva, por finalizar otra liga que fue toda una fiesta deportiva.