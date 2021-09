Viva México, viva “El Toro” Valenzuela

No cabe duda que el único pelotero que me ha marcado desde la niñez ha sido Fernando Valenzuela. Todo eso se debe a que era apenas un niño cuando él debutó en las Grandes Ligas. Ayer, por cierto, cumplió 41 años de que subió al montículo por primera vez en el mejor beisbol del mundo. Crecí con la “Fernandomanía”, escuchábamos por radio los juegos y en ocasiones veíamos los juegos en pedacitos en la tele blanco y negro con largas patas que teníamos en casa, allá en el callejón número 1, Ahome, entre las calles Miguel Hidalgo y 5 de Mayo, en el Barrio de La Laguna, donde orgullosamente nací. Pocos hablan del debut de Fernando en Grandes Ligas el 15 de septiembre de 1980 (ayer se cumplieron 41 años del debut del “Toro” de Sonora en la gran carpa), ante Bravos de Atlanta en el estadio Fulton County de esa ciudad, con una pobre entrada de 8,025 fanáticos, en un juego rapidísimo de 2:12 horas. Bravos venció a Dodgers 9-0, alzándose con la victoria Tommy Boggs, y el derrotado fue Burt Hooton.

Fernando tuvo un año de ensueño en 1980, ya que no aceptó carrera limpia, por eso siempre he sostenido que la “Fernandomanía” inicia en 1980 y no en 1981 como muchos sostienen. En 1980 inicia la leyenda, inicia un fenómeno social que paralizaba el país en cada salida, se acentuaba el orgullo de ser mexicano, el orgullo de ser de Sonora, el orgullo de ser indio mayo. Quién dijo que no se puede triunfar siendo pobre. Claro que sí. Solo es tener los objetivos bien claros y de paso siempre usar la mezcla perfecta, que son talento, entrega y disciplina, lo demás viene solo. Que pase excelente día. ¡Y Viva México!