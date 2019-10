Armando Cabrera, a la batuta

“No ser socio del Club Veteranos no es impedimento de estar al frente de Ligas Pequeñas, me gusta apoyar y por eso he decidido tomar este proyecto de Ligas Infantiles”, expresó uno de los grandes impulsores del beisbol en Guamúchil, como lo es el ingeniero Armando Cabrera.

Muchos años estuvo a cargo del departamento de deportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni más ni menos, “era el que repartía el queso a nivel estatal”. Ya jubilado se ha puesto a la orden del beisbol y sus beisbolistas. Socio del Club San Pedro, pero en los últimos años se ha integrado al Club Veteranos por la amistad que le une con varios integrantes de ese organismo.

Ha contribuido en directivas de proyectos como la desaparecida Liga Guiber, la Péimbert Camacho, ahora ha entrado al relevo de Don Arturo Martínez, como nuevo dirigente del beisbol pequeño.

Conozco a este personaje y sé perfectamente que con su habilidad y poder de gestión sabrá darle otra cara a las ligas infantiles.

Desde este momento me uno al proyecto del ingeniero Cabrera, para ofrecerle servicios de ampayeo de jóvenes, anotadores y darle formalidad y seriedad a este proyecto.

¡Le deseo el mayor de los éxitos!