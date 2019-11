Costumbres novedosas y malas

No todo lo nuevo es bueno. Por ejemplo en nuestro beisbol amateur, hay muchos detalles nuevos que no vienen a producir cosas positivas y estoy seguro que los que lo hacen no es por tratar de violar una regla, simplemente por desinformación.

Por ejemplo, uno de los detalles muy recurrentes es la interrupción de los jugadores en las reglas de terreno. Una vez que los señores ampáyeres ingresan al terreno de juego, el mánager es único invitado a las reglas de terreno para ir a esa reunión.

Muchas veces acuden los coachs o auxiliares pero finalmente los “hombres de azul” con los que se van a entender son con los “mandamás”.

Pues bien, esa reunión donde se dan a conocer las alineaciones y se establecen las reglas de terreno, no debe ser interrumpida.

Pero ahora se da muy a menudo que los peloteros ingresan al terreno de juego y el cácher hace mover de ese lugar ampáyeres y mánagers, cosa que no debe ser permitida.

Los peloteros deben de ir al terreno de juego una vez que termina esa importante reunión.

Eso no debe de permitirse o bien que si lo hacen que calienten pícher y cácher a un costado de esa reunión. Ojo con eso.