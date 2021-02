El enemigo del mexicano, es otro mexicano: Gignac

Abriré el espacio de hoy para hablar de un tuit que uno de los grandes futbolistas naturalizados mexicano publicó días recientes. Se trata del delantero de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, André-Pierre Gignac, quien defendió a su equipo de una serie de críticas de las que fueron objeto por no haber quedado campeones en el Mundial de Clubes realizado en Qatar. “El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano”. ¡Sintiéndome mexicano me da tristeza. Cambiemos el chip! Todos hacia el mismo rumbo. Crecemos juntos ante el mundo. Disfruten raza. Prometo mejorar también. Bendiciones para todos”, publicó.

Esto tiene que ver con el trato que le dieron aficionados al futbol al segundo lugar que consiguió el cuadro felino en el Mundial de Clubes al caer en la Final 1-0 con el Bayern Munich; aún así fue una actuación histórica para un representante mexicano en dicha competencia. Y esto lo que ustedes ven, de que mucha gente no sabe valorar lo que hace un mexicano fuera de su país y por el contrario, los que no son de este país, sí lo saben aplaudir y reconocer. Este ejemplo no solo se da en lo deportivo, sino en la política, en la sociedad y en la misma familia.

En la política con la pudedumbre que hay con aquellas personas que quieren el poder a como dé lugar, así se tenga que hasta matar como ha ocurrido. El ego y la necesidad de poder transforman a aquellas personas y se olvidan de amistades, de buenos valores y hasta lo que son, solo por demeritar y despotricar al otro con tal de sacar ventaja. En política, cualquier ser humano por más intachable que sea, para hacerlo a un lado, sobra con una “ quema” en redes sociales de algo falso, y listo. No miden las consecuencias. “Un periódicazo” o una nota en la radio, sobra para “plantar” o crear una mala imagen de una persona en segundos.

Mientras esa persona afectada se aboca a desmentir o limpiar su imagen, para “la sociedad” ya está quemada. Así se maneja por desgracia en nuestro entorno mexicano. En cientos de ocasiones es escuchada la frase: “La misma familia es la que te friega”. En México, mientras unos sufrían por el terremoto y países entregaban ayuda humanitaria, otros mexicanos se encargaban de robar lo poco que quedaba en varios lugares, asaltar tiendas y realizar actos de rapiña a pe-queños comercios. Ese mexicano que fregaba a otro mexicano.

EN LO DEPORTIVO SE DA. Todo este ejemplo queridos amigos es para darles a conocer un claro ejemplo que en el renglón deportivo también se da este lastimoso fenómeno. En tanto aquí luchas por salir adelante, procuras cuidar tu imagen y hacer bien el trabajo, habrá otros que supuestamente te brindan el apoyo, pero es lo contrario, te están dando puñaladas por debajo de la mesa. Con este mensaje que leí el pasado viernes de parte de Gignac, es un pequeño ejemplo de lo que sucede en nuestro entorno.

Mientras uno de los mejores técnicos del futbol mexicano como lo es “El Tuca” Ferreti llegaba a la Ciudad de México, arremetía contra él, el director técnico de Mazatlán FC. Tomás Boy, quien expresaba: “Con todo respeto para la propuesta, yo no podría entrar a la cancha a perder honrosamente ni prepararía un partido para perder honrosamente”, dijo. Pero ahora díganme ustedes, queridos lectores qué ha ganado y qué ha hecho Tomás Boy y qué ha hecho y logrado Ferreti, es una inmensa diferencia, donde Tomás ha usado su boca como arma principal, sin dar buenos resultados en el futbol mexicano, cuando los hechos respaldan a “El Tuca”.

Quiere brillar, cuando otro es el que brilla sin hacer alarde alguno. Pues esto es un claro ejemplo para estar preparados, ya que se acercan las campañas políticas, donde ahí sale a relucir la cochinada que tienen en la cabeza muchos políticos, y empiezan a despotricar hacia el otro, con el fin de ganar el poder. Acuérdense que somos mexicanos.