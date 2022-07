Eventos que quedan en la mente

Independientemente de los resultados, el Campeonato Estatal de Beisbol Superveteranos quedará en la mente por muchos años de cientos de aficionados que lo presenciaron en días pasados. En este evento se contó con grandes peloteros, muchos de ellos exprofesionales del beisbol mexicano y otros que defendieron por muchos años los colores de Sinaloa en campeonatos nacionales.

Este evento beisbolero que estuvo dedicado al alcalde Armando Camacho Aguilar, fue un reconocimiento por parte de la Asociación Estatal de Beisbol, que encabeza Fernando Hernández Rubio, del ISDE, que dirige Julio César Cascajares, del comité organizador, que encabezó Lamberto Sais Aguilar, así como el Imdesa, que dirige Jesús Antonio Sañudo García.

Primero, una inauguración muy emotiva y especial, después en lo deportivo la carta de presentación fue el duelo inaugural, que tuvo que decidirse en muerte súbita, entre Angostura y Salvador Alvarado, después un sin hit ni carrera y luego un juego por el pase a la gran final entre Culiacán y Ahome, que se definió en muerte súbita de 11 entradas, tomando en cuenta que ese cotejo estaba programado a siete innings. La cereza en el pastel fue el campeonato obtenido por la escuadra anfitriona de Salvador Alvarado, al vencer a la fuerte nave de Culiacán.

Ahora a esperar la etapa Nacional, que será en Coahuila en el mes de octubre, donde la base del selectivo sinaloense será con peloteros de Salvador Alvarado, tomando refuerzos de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán. Sin duda, un certamen beisbolero que quedará en la mente de mucha gente y que dejó grato sabor de boca. Ahora todo se prepara para un evento de talla nacional para el 2023. Esperen noticias.



REGLAS NO ESCRITAS, ¿QUIÉN LAS IMPIDE Y REGULA? Con una cuenta de tres bolas y cero strikes más una ventaja de siete carreras no es habitual que el bateador intente conectar el lanzamiento del pícher. En la temporada del 2020 Fernando Tatis Jr. hizo todo lo contrario y terminó conectando un grand slam con San Diego Padres.

Los Texans Rangers estallaron de la furia. ¿Por qué? Supuestamente Tatis Jr. rompió una de las reglas ‘no escritas’ del beisbol de la MLB. Aquellos códigos que son juzgados por los mismos peloteros en aquella ocasión volvieron a estar en la polémica. Una situción muy común hoy por hoy es burlarse del rival lanzando el bate, recorriendo las bases a una velocidad lenta después de un cuadrangular o haciendo algún tipo de ademanes en contra del oponente, o bien, dar el bailecito burlón antes de pisar la tercera base.

Es parte del joseo. Díganme ustedes, ¿acaso está prohibido? Quizá no lo esté, pero para los oponentes es una burla imperdonable que se convierte en pelotazo al siguiente bateador o a él mismo una vez que le toque de nuevo batear.



OTRAS REGLAS NO ESCRITAS. No hacer formación especial jugando con el cuadro interior en la parte temprana del juego. No intentar robar una base cuando en el marcador estás abajo por dos o más carreras o cuando tienes una gran ventaja en el marcador. No intentar robar la tercera almohadilla cuando en la entrada hay dos outs. Si uno de tus bateadores es golpeado con intención, no debes vengarte golpeando a un pelotero del equipo rival.

No debes mencionar que estás haciendo un ‘sin hit ni carrera’ que esté en curso. Nunca irrespetes las supersticiones de otros fanáticos. No debes nunca insultar a la familia de los rivales y tus compañeros. En fin, muchas que hasta ahora están haciendo de este bello deporte algo violento, ya que nadie respeta a nadie. Aquí viene la mano dura de los directivos. Háganla valer o esto se convertirá en lucha libre muy pronto. Los pleitos ni ganados son buenos, menos en tierra violenta como Sinaloa.

Que pasen un excelente día, amigos lectores.