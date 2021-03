Mujeres de éxito y de gran valor

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, nos unimos a festejar a todas esas damas que han brillado no solo en el deporte, sino en nuestro entorno. Iniciaré con la mujer que me dio la vida y sin importar las adversidades en aquel lejano 1977 me trajo a este mundo. Se trata de mi querida madre, doña Carlota Ruiz Bojórquez, quien siendo una niña supo ser madre y softbolista. A los 15 años me parió y días más tarde ya defendía con gran talento las paradas cortas y hacia viajar a “doña blanca”. Hablar de softbolistas de gran talento, mi esposa y compañera de vida, Yesidira Elizabeth Montoya Miranda, quien gracias al softbol la conocí y después de odiarme por haberla ponchado con una recta muy ceñida a la esquina de adentro, semanas más tarde llegó el amor y de ahí nacieron nuestros tesoros Kevin y María. Personas incansables y que me ayudaron en gran forma en mis estudios cuando cursaba la carrera de Comunicación en la UAdeO de Los Mochis, ellas son mis abuelas, doña Eva Luz Bojórquez, quien vive, y mi siempre bien recordada doña Rosa, de Mochicahui (qepd).

DAMAS QUE PUSIERON SU HUELLA. Hoy en este día especial para las mujeres, mencionaré a grandes mujeres cuyo ámbito laboral, profesional y deportivo han dejado marca imborrable y que además gozan de mi admiración. Empezaré por mi hermana Karla Leyva, gran softbolista y una gran mujer que ama la vida y siempre está en constante evolución. Es de las que brilla con luz propia. Mis cuñadas Citlálic y Claudia, así como Constancia Miranda, quien por cierto hoy recibirá un reconocimiento al mérito deportivo por parte de autoridades municipales. No puedo dejar de mencionar a Amalia y Rosy Miranda, grandes softbolistas pioneras que han sobresalido en el softbol. Una profesional de la medicina, enfermera y maestra, softbolista y gran amiga, Rosa Isela Castro Jacobo. “La Chela” ha sabido ser grande en todo lo que realiza con gran liderazgo. En Mocorito una de las personas que admiro, de gran talento, la maestra Noemí Macías, promotora y una enamorada del softbol. Las matemáticas su pasión, sus alumnos su adoración y su nieta Sidney su gran tesoro. Por Angostura, Gloria Sainz, una apasionada al deporte, gran mujer con liderazgo y un gran carisma, “una máquina para hacer amigos”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mi admiración a la licenciada Gloria Cázarez. En el sector profesional dentro de la comunicación y una talentosa Lily Anaya. Ya que estoy en el renglón del periodismo, destaca una gran periodista y líder, mi estimada Vianey Contreras. En el ámbito laboral, siendo amas de casa y combinándolo con la delicada profesión de la seguridad pública me es grato felicitar a las comandantes de Seguridad Pública, Sugey Montoya Sepúlveda y Mayra Patricia Álvarez Valdez, dos mujeres de gran valor. Sobre el volante y su entrega por trabajar arduo sobre un taxi sirviendo a la sociedad, felicito a mi estimada Carolina Ureta, doña Caro, así como la epidemióloga Narcy González, quien también ama el softbol. Ya que estoy hablando de softbol, las hermanas Ana y Paola Aguilar, así como Carolina y Cecilia Santiago, quienes han puesto en alto el softbol local, así como la gran zurda Vanessa Inzunza. Qué decir de la mundialista e inmortal Gloria Borrego, de Culiacán, y de la olímpica Hilda Gaxiola Álvarez y sus orgullosas hermanas, Siria y Elvia Gaxiola.

A las que me faltaron por mencionar, una disculpa por falta de espacio. A todas las mujeres, muchas felicidades hoy y siempre.