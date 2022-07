Reconocimiento sin precedente al deporte

Cuando el deporte está bien apoyado hay reconocimiento de sus deportistas. Una buena liga bien organizada debe siempre estar bien sustentada en los reglamentos y estatutos. Cuando eso sucede, sus delegados se sentirán confiados en sus dirigentes. Pues bien, cuando una liga luce de principio a fin, en base al apoyo de sus autoridades municipales, es un privilegio ser parte de esa competencia.

El público y aficionados lo reconocerán. Cuando viene un reconocimiento de parte de la gente es muy importante, pero cuando viene de parte de una autoridad deportiva, o bien, de mucho peso en la política, vaya que sí es algo muy raro. Que el deporte y los que lo dirigen sean reconocidos es algo muy raro que suceda. Cuando un regidor decide darle el mérito al trabajo de los que hacen y organizan el deporte en cualquier lugar eso es aplaudible y hasta impresionante, ya que es increíble que suceda. Uno de 100.

Y eso se ha presentado en sesión de cabildo, la número 18, celebrada el pasado lunes, donde regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado dieron luz verde para aumentar el presupuesto de medio millón de pesos al Instituto Municipal del Deporte.

Hay que decirlo, el deporte ha tenido otra cara desde hace ocho meses a la fecha, le han dado un cambio enorme. Han estado muy activos con eventos de trascendencia. Se ha visto las ganas de trabajar. No es piña, y lo saben, en mi vida como periodista deportivo no me ha gustado echar flores a los que no se lo merecen, y ahora los que echaron esas porras fueron los mismos representantes del pueblo en cabildo.



TRABAJO QUE PONE LA VARA MUY ALTA. Siempre las comparaciones serán muy odiosas, pero se debe de reconocer que la llegada de Jesús Antonio Sañudo García al Imdesa le cambió la imagen a esa dependencia gubernamental. Se está trabajando al ritmo del presidente municipal Armando Camacho Aguilar, a quien le gusta innovar y hacer grandes cosas que dejen huella. Y lo están haciendo. Se va a notar de lejos cuando aflojen el paso.

Esto del Imdesa es un engranaje y trabajo en equipo, que desde la persona que hace el aseo en las oficinas, pasando por la secretaria y el contador, hasta llegar al director, está haciendo cada quien lo que le corresponde. En el Imdesa son colaboradores donde existe gente valiosa y de mucha experiencia, que le sabe a esto del deporte, y lo estamos constatando.

Las visitas a la zona rural y la reincorporación de torneos rurales ejidales que tenían muchos años de ausencia es un trabajo arduo, que se espera siga así. Ahora a darle seguimiento y puntual apoyo a cada una de las disciplinas. Vienen los cursos de verano, ya que estos muchachos no paran.



EVENTOS QUE DAN PROYECCIÓN Y TRASCENDENCIA. Las transmisiones en vivo con una producción profesional ha hecho de este departamento que luzcan sus eventos deportivos, desde una final de baloncesto, como sucedió antier, hasta eventos estatales de beisbol y box profesional. Inauguraciones de futbol y premiaciones han hecho del Imdesa un atractivo más para seguirlos muy de cerca a través de sus redes sociales y fan page.

Vaya un reconocimiento desde aquí, y que sigan trabajando duro. Podrá haber gritos en el Cielo y podrá haber gentes que no estén de acuerdo con lo que se está haciendo, pero ya se tiene el aval de los regidores, y vaya que eso sí es muy difícil. Ahora a seguir manteniendo el paso, y eso es fácil, ya que el respaldo lo tienen en su totalidad de parte del alcalde alvaradense. Y ya saben, como lo dice él, el que no quiera trabajar a su ritmo pase por su finiquito con el contador. Abrazos, y que pasen excelente día queridos lectores.