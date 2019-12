Roberto y su grito de auxilio

Es un hombre que le hace honor a su apellido, es Leal con el deporte, siempre estando pendiente de apoyar las causas justas y respaldando cuanto torneo o liga se organiza.

Uno de los más brillantes funcionarios que ha tenido en su equipo el alcalde Carlo Mario. Así es el entusiasta y apasionado del deporte Roberto Valenzuela. Pocos como él.

El pasado día 19 envió una carta a su exjefe CM para lanzarle de manera directa un grito desesperado de auxilio para rescatar de una vez por todas el Coloso del Dique y que muy pronto se convierta de nuevo en la Catedral del Futbol.

Después de que fue un ícono como uno de los escenarios más bonitos del estado, ahora está para llorar. Pero llegaron los Murciélagos y lo usaron y lo dejaron inservible.

El alcalde ha dado instrucciones para que se rehabilite, pero hay gente que no le hace caso, otros que se creen más que el mismo presidente. Se dan baños de grandeza y no saben que ese “hueso” es pasajero y no eterno como piensan.

Ojalá rescaten a este estadio y los gritos desesperados de Roberto lleguen a CM y le dé su lugar a los futbolistas.

Buen día y cuídense mucho por donde quiera que vayan que su familia los espera.