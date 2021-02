Garbanceros con nuevos horizontes y proyectos

Garbanceros emigra a la Liga Clemente Grijalva Cota, de Los Mochis. Esa noticia me llegó a través de las redes sociales. Primero lo tomé como un mero rumor, me puse a investigar y tenía que enterarme bien de cómo estaba la cosa. Garbanceros de Guamúchil, un equipo aguerrido que ha dado batalla y que es digno rival para cualquiera, tiene contemplado jugar a una liga de mayor nivel.

Días más tarde, los dirigentes de la Liga Arturo Péimbert Camacho, daban a conocer que los Garbanceros seguían en la lista y que no se había notificado nada aún de su posible salida. Era vital conocer la versión de gente que conoce y está empapada de estos dos circuitos beisboleros. Acudí a dos fuentes de mucha calidad moral y gran experiencia como lo son mis queridos “Poly” Figueroa y Efrén García. Mi muy estimado maestro de la crónica radiofónica, “Poly” Figueroa, anunciaba a través de su programa en redes sociales de la buena nueva del equipo guamuchilense que estaba enlistado y dispuesto a participar en este torneo beisbolero que es considerado uno de los mejores del noroeste del país. Lo daba por hecho debido a que así lo habían dado a conocer en el seno de las reuniones con delegados.

Por su parte, el periodista de esta casa editorial en Los Mochis, Efrén García, hasta entrevistó al delegado del equipo garbancero, Víctor González, donde se declaraba listo para enfrentar a los mejores equipos de la liga. Días más tarde, los directivos de la Liga Arturo Péimbert Camacho daban a conocer que en caso de que Garbanceros se fuera de la liga, perderían su franquicia, y otros más exponían que los peloteros del róster iban a ser castigados. Situación que no era cierta. Garbanceros lo que pretende es hacer valer su derecho de pedir permiso por esta temporada. Permiso que todo equipo tiene derecho a solicitar para ausentarse por una temporada y punto, no hay más. En estos tiempos la Liga Arturo Péimbert Camacho no está en condiciones de restringir, evitar, ni mucho menos restar con sus decisiones, ya que lo que requiere son equipos para conformar una buena liga, debido a que son muchos conjuntos que se van a esperar a que se mejore la situación de salud por la que atravesamos todos.

LIGAS DE GRAN CALIDAD. A un servidor le han preguntado cuál es mejor liga, si la Clemente Grijalva Cota, de Los Mochis, o la Arturo Péimbert Camacho, de Guasave. Mi respuesta ha sido contundente y directa desde hace muchos años atrás. Para mí la mejor liga pagada, donde se invierte mucho dinero, donde existen cantidades muy grandes de apuestas, donde existe mucho apoyo, donde hay más cobertura en la difusión en televisión y radio, es la Clemente Grijalva Cota. Allá los agricultores, ejidatarios y empresarios, toman a sus equipos como de ellos. Semanalmente están metiéndole dinero de sus propios bolsillos.

MUCHO ÉXITO. Este año la Péimbert Camacho solo tendrá un juego por domingo y no permitirá refuerzos ni foráneos; es decir, jugará con peloteros de sus propios pueblos. En contraparte, la Clemente Grijalva seguirá con sus dobles carteleras y sí permitirá refuerzos que lo hace más atractivo. Es por esa razón también que Garbanceros optó por probar suerte en esta liga de Los Mochis, que tenía más de tres décadas de ausencia. No nos queda que desearles el mayor de los éxitos. Les deseo feliz inicio de semana a todos y seguirnos cuidándonos.