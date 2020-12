Homenajes después de muerto

No solo sucede en Sinaloa, ni en México, eso se hace presente en cualquier parte del mundo. El ser hu-mano no se atreve a reconocer a otro en pleno uso de sus facultades. En vida no le reconocen su talento, al contrario, lo hacen menos. Como decimos aquí vulgarmente: “no lo pelan”.

Ah pero cuando llega a morir se desviven para hacerles homenajes póstumos a destajo. Cuántas veces no hemos sido testigo de eso. Muchos casos conocemos. Uno de los más recientes, mi querido y estimado amigo Saúl Parra, un tremendo promotor de softbol, dirigente de beisbol y líder en el ampayeo de Guasave.

Nunca se le dio su lugar y nada más murió, ahora ya le quieren poner el nombre a uno de los campos de beisbol del Deportivo Péimbert Camacho, donde juega la Liga Linces de Guasave. Fermín Soto, uno de los más emblemáticos pugilistas que tuvo Guamúchil y un réferi connotado y respetado en la última etapa de su vida. Fue árbitro de futbol y dirigente del gremio.

En muchas ocasiones era hasta ignorado, pero nada más murió ya desean ponerle su nombre al gimnasio de box de Tamazula, cuando en vida lo pudieron hacer con el que se encuentra a un lado de La Bola. Se murió el profe Dautt y rápido le hicieron homenajes a que su nombre llevara una liga.

Falleció el “Mayo Rigo” García y si mañana iniciara una liga apuesto lo que sea a que le pondrían su nombre a un circuito. Pero eso no es nada más aquí en la región, sino también a nivel mundial, ahí está el ejemplo de Diego Armando Maradona.