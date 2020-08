Querer es poder en San Pedro

Los regidores de cualquier Cabildo son representantes de la sociedad. Hay de todo en la Viña del Señor. Existen desde los que van a levantar el dedo solamente, a calentar la silla pues, y otros que sí les preocupan las necesidades de su gente y su pueblo.

Siempre señalaré al que sirve y al que no sirve, me tiene sin cuidado si se molestan. Una frase que viene ahora como anillo al dedo es: “Si no vives para servir, no sirves para vivir”. Pues bien, lo anterior es debido a que hablaré de una regidora que desde el momento que tomó protesta en Cabildo de Salvador Alvarado ha estado al pendiente de los colonos y las necesidades de la gente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se trata de mi amiga Patricia “Paty” Dautt, quien recibió una petición para gestionar la rehabilitación del estadio anexo de softbol que se encuentra en el Bajío de la colonia San Pedro, ya que un grupo de softbolistas, dirigidas por la entusiasta pelotera Martha King, desean seguir en forma y practicar este bello deporte, ahora en honor a nuestro querido Javier Cervantes.

Paty no anduvo investigando ni haciendo preguntas, solo se abocó a cumplir con la petición ante el departamento de Obras Públicas y estos de inmediato, al siguiente día, se pusieron a trabajar. Dejaron el espacio impecable. No hay duda que hace más el que quiere, que el que puede. Muchas gracias, Paty, y sigue dejando huella.

¡Enhorabuena!