Rosario Noé Urías entrega Servicios Regionales de la SEPyC a Alejandro Brito

audima

La línea. Las cuentas sí les salieron a varios ahomenses que consideraron que el senador mochitense Mario Zamora Gastélum estaría en la línea del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro “Alito” Moreno, de expulsar de las filas del tricolor al exgobernador Quirino Ordaz Coppel por aceptar ser embajador en España a invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen que ninguna objeción puso cuando “Alito” le informó a la bancada de senadores priistas en el Senado de la resolución de la Comisión de Justicia Partidaria de la expulsión. Lo demás es puro trámite. De inmediato, los operadores en Ahome de Zamora Gastélum echaron las campanas al vuelo porque hacen los cálculos que será el que tome el control del PRI en la entidad. Por eso, los quirinistas; la líder estatal del partido, Cinthia Valenzuela, pidió que se dé marcha atrás a la expulsión de Quirino, y el coordinador de los diputados locales, Ricardo Madrid, asegura que los priistas no quedarán huérfanos. Pues no porque, dicen, ya vienen sus relevos.

Al quite. Como sacó el acuerdo sin mayores problemas que los regidores le autorizaran contratar los servicios de la empresa inglesa RCRWTE para el servicio de recolección de la basura, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se ofreció ir en apoyo del alcalde de Guasave, Martín Ahumada, para convencer a los regidores de este municipio de los beneficios que tendrán con esta empresa. Y es que Ahumada encontró resistencia de algunos regidores para otorgarle el servicio a la empresa inglesa. No tiene asegurados los votos, por lo que Vargas Landeros quiere entrar al quite bajo el argumento de que es un bien para los ciudadanos. Algunos avalaron la disposición de Vargas Landeros, pero otros lo tomaron con reservas porque puede generarse la percepción de que se está convirtiendo en operador de la empresa extranjera. Cada quien que se rasque con sus propias uñas, dicen.

Ya se la saben. De hecho, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, hizo señalamientos de que en el proceso de cambio de empresa recolectora de basura “hay dinero”. Este considera que el proceso es ilegal porque no hubo una licitación, a lo que Vargas Landeros atajó desde un principio de que la ley le da facultades para signar ese tipo de contratos. Polo Palafox amenazó con ampararse, pero conminó al alcalde al diálogo. Con esto último algunos vislumbran la verdadera intención del líder de los abogados. Ya se saben su “modus operandi”. Y Polo Palafox ya ni la despista: habló maravillas del alcalde de Guasave porque va a socializar el proyecto y hacer una consulta, pero lo que no dice es que lo va a realizar para presionar a los regidores porque no tiene los votos necesarios en Cabildo para signar el contrato con la empresa inglesa.

Relevo. Le llegó su hora a Rosario Noé Urías, quien ayer le entregó la estafeta de jefe de los Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Ahome a Alejandro Brito Acuña. El cambio lo ordenó la titular de la SEPyC, Graciela Domínguez. Dicen que Urías hasta estaba esperanzado a que lo dejaran en el gobierno de la 4T porque pasaban los días y seguía en el puesto. Pero no.

El regreso. El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Indígena de México acordó ayer regresar a clases presenciales tras casi dos años de trabajar a distancia por la pandemia del coronavirus. El acuerdo es que hoy entran los maestros y el personal administrativo y el 14 de febrero los estudiantes. El rector de la institución educativa, Ignacio Flores, hizo hincapié en que el regreso a clases presenciales será con todos los protocolos de sanidad para prevenir casos de covid. Así, la UAIM se puso en la misma línea de otras universidades.