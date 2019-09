A Don Alfonso le robaron una orilla del camino

Colhuacan denominaron los aztecas en náhuatl a la capital sinaloense, hoy podremos decir que cambió su nombre a Hoyoacán, derivado de los miles de baches que proliferan por doquier.

Don Alfonso G. Calderón vivió su época de gobernador de Sinaloa, de 1975 a 1980, recorriendo pueblos de la sierra. Le encantaba el medio rural por su origen de extracción obrera.

Sus obras monumentales fueron, entre otras, el Palacio de Gobierno y el antes Difocur, pero su principal objetivo fue ayudar a la gente de los altos de Sinaloa, y así lo expresaba en sus discursos.

Uno de sus objetivos era comunicar a los alejados lugares de la sierra con las ciudades y cabeceras municipales, pues los caminos eran de difícil acceso y lograrlo representaba un alto costo.

Recordamos una gira a la que fuimos invitados para supervisar un tramo del camino que se revestía con piedra entre la cabecera municipal de Badiraguato a Otatillos, que era de 35 kilómetros.

En la Blazer íbamos: don Alfonso, su inseparable chofer Palillo, su jefe de ayudantes, su secretario particular Samuel Escoboza y quien esto escribe. Nos encontramos con una doble rodado a la mitad del trayecto y el gobernador notó que no cabían dos carros en lo ancho del camino; nos detuvimos a una orden suya y pidió una cinta métrica. “A este camino le faltan 25 centímetros a lo ancho”, dijo enojado. “¿Quién está a cargo?, pa correrlo por rata. Imagínate nomás, ¿cuánto es en 35 kilómetros?”. Íjuela, pensamos, lo bueno que ya eso no pasa... ¡Qué golpe tan duro!