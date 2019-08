A la antigüita: En El Castillo, agua ni de la noria, no hay

Se quejan los productores de maíz que este año les fue mal, el precio es bajo y los apoyos del Gobierno, nada; pero cayeron en el monocultivo, pues.

Viene a nuestra mente una imagen de los años sesentas en la que las señoras del lugar donde vivíamos, que en parte fue el campo pesquero El Castillo, y luego Emancipación, acarreaban agua para el uso de la casa en cubetas que se ponían sobre la cabeza.

Otras personas la adquirían por barricas de 200 litros, las cuales se las vendían unos señores a quienes apodaban Piperos. El agua la extraían de pozos o norias, o bien de unos pocitos que a mano construían en los lechos de los arroyos en época de lluvias. Eran épocas difíciles, la modernidad no había llegado a las comunidades y abastecerse de agua para el uso doméstico era un martirio. Hoy ha vuelto al Castillo esa imagen. Aunque usted no lo crea, desde hace meses, y me quedo corto, años, conseguir agua potable en ese lugar es un milagro, y ni norias hay.

La Junta de Agua Potable de Navolato culpa de la escasez a todo mundo: que se robaron el cableado que alimenta las bombas, que la CFE les cortó la luz, que se rompió una línea de conducción, que la manguera está obsoleta, que dragaron el río y la arena que sacaron está sobre la tubería. En fin, pretextos o razones no han faltado. Mientras tanto, alguien está volviendo al pasado y, ahora sí, haciendo su agosto, en agosto, pues la cubeta de 20 litros se cotiza a precio de agua de oro... ¡Qué golpe tan duro!