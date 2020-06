Además de la enfermedad, elCOVID-19 da miedo

No debemos de culpar al Gobierno de nuestro cuidado ante la pandemia que nos aqueja, pues cada quien es responsable de sus actos.

¿Qué es el miedo? Se define como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, o un sentimiento interno de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que se desea.

No creo que en este mundo exista un solo ser que en alguna parte de su vida no haya sentido miedo. Desde niños nuestra madre nos va inculcando ese temor cuando expresa: “Duérmase mi niño, duérmase ya, si no, viene el coco y se lo comerá”. Y ahí inicia el miedo en lo personal.

Antes, cuando nuestros padres y abuelos hablaban de tormentas y ciclones, los niños lo imaginábamos como una diversión, además las madres acostumbraban a preparar chocolate, tortillas de harina y kekis, así que, ¿cuál miedo?

En cambio, ahora muchos le tenemos miedo a la oscuridad, a los animales salvajes, a los delincuentes, al estrés citadino, a las inyecciones, a los rayos y hasta al jefe en el trabajo, y muy pocos niños a sus padres.

El miedo provoca daños a la salud física y mental, y ahora creo que muchos humanos estamos con el miedo a la enfermedad del coronavirus, pues hasta la fecha, la ciencia médica está derrotada ante la pandemia y no encuentra medicamento ni vacuna para su ataque.

A ver, a ver, a ver, ¿tú le tienes miedo al coronavirus o a qué o a quién?... ¡Qué golpe tan duro!