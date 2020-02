Carlos Slim y Emilio Azcárraga, agentesde cachito mío

Frases que son clamor al seno de los funcionarios del Gobierno estatal: “No hay recursos”, “no ha llegado el dinero”, “no hay obras”, “no hay avance”, “no hay medicamentos”...

Entre tamales y champurrado, y con el aderezo de los niños gritones de la Lotería, Carlos Slim, el hombre más rico del país, y Emilio Azcárraga Jean, el dueño de televisa, signaron el miércoles pasado en Palacio Nacional el compromiso de convertirse en agentes vendedores de cachitos para la rifa del avión presidencial.

Lo hicieron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con ellos casi cien empresarios más quedaron comprometidos a vender cachitos de a 500 boliches cada uno para que se rife el avión que no se va a rifar, sino que se repartirá en dinero. Fue un amarre y compromiso. López Obrador los invitó a cenar, y ya sentados a la mesa, los puso a pelar tamales, por aquello de la austeridad republicana, y a entrarle a la tamaliza y al champurrado entre grito y grito de los niños de la Lotería. “Premio mayor, premio mayor, un avión, un avión”, y todos muy contentos a recibir sus bloques de boletos y a salir a la calle a ofrecer cachitos de avión presidencial.

En coro, y tomados de la mano, con una que otra hoja de maíz tramada entre la ropa, felices salieron de Palacio cantando en coro: “Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder, porque eres de mi vida un pedacito, al que quiero como a nadie he de querer”.