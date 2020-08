Chayito Valdez y sus peripecias por el canto

No hay duda, la pandemia del coronavirus no respeta a nadie, pero no hacemos caso y seguimos del tingo al tango.

El 24 de octubre EL DEBATE celebra su aniversario; se fundó en 1972, y antes, cada año se realizaba un gran festival y sorteo donde se homenajeaba a algún artista reconocido.

Intentamos en la década de los ochentas reconocer la trayectoria artística de Chayito Valdez. Para contactarla viajamos a Guadalajara, donde radicaba, pero la encontramos postrada en una silla de ruedas, en una casa humilde y alejada del centro; no aceptó.

La vida de la llamada Alondra de Sinaloa, nacida en Orba, Guasave, no fue nada fácil. Su madre, María Zacarías Campos, nunca la apoyó para que se lanzara a la cantada, por el contrario, la hizo jurar en la iglesia del Rosario que no buscaría ser cantante, pero Chayito no lo cumplió.

De niña, tuvo contacto con Amalia Mendoza, la Tariácuri, a quien adoptó como su madrina cuando un día se la encontró a la entrada del cine Murcia, donde se presentaba la caravana Vallejo, y ahí la invitó a cantar a capela Leña de Pirul.

Chayito Valdez vendía empanadas, lavaba ropa ajena y trabajaba en la pizca de algodón y de legumbres para ayudar a su madre, mas un día la dominó el ímpetu de grabar cuatro canciones en una radio de Los Mochis: Besos y copas, Una noche me embriagué, Una sombra y Amor que muere; para pagar, le robó la máquina de coser a su madre y la empeñó… ¡Qué golpe tan duro!