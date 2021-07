De brujos y hechizos, Hermelinda Linda y Aniceto Verduzco

Numerosas familias hemos padecido el flagelo de la pandemia. Además de la enfermedad, ha traído pobreza para muchos y riqueza a médicos y hospitales abusones.

La brujería o hechicería es una creencia ancestral a la que muchas personas se acercan con el fin de que quienes la ejercen, porque se consideran seres superdotados, les salven de enfermedades, envidias, desamor o de la pobreza.

Y así, no hay quien no conozca a algún familiar o amigo que, en alguna parte de su vida, no haya recurrido a la consulta de los mágicos poderes de la brujería para aliviar algún mal.

Hermelinda Linda y Aniceto Verduzco y Platanares, mejor conocido como Burrerías, fueron dos brujos de la fantasía mexicana, cuyo éxito se escribió entre los años sesentas a los ochentas por medio de dos revistas de cómics publicadas por Editormex.

Los dos personajes eran muy feos. Hermelinda con cara de sapo hinchado, de solo un ojo, una nariz deforme, un cuerpo sin forma alguna y llena de granos; mientras que Aniceto Verduzco y Platanares era chaparro, panzón, deforme y también con la cara llena de granos con pus, y muchas espinillas y barros por todos lados.

Cuando preparaban pócimas o brebajes a base de ramas y animales, entre ellos sapos, todo les salía mal, pues por lo regular las cosas se revertían y las ollas les explotaban de estrepitosa manera que su barrio de Bondojia siempre estaba lleno de humo y de pestilentes aromas.

A lo único que le atinaron fue salvar a la empresa Editormex de la quiebra, pues con sus otras publicaciones se había convertido en un fracaso, mientras que Hermelinda Linda y las andanzas y aventuras de Aniceto se vendían como pan caliente… ¡Qué golpe tan duro!

