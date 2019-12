El Billy Chapman y sus vacaciones, que son de risa

Entre penumbras empieza la vida, luego aparece la brillante luz; pero, al paso de los años, de nuevo vives en la penumbra.

Manuel Guillermo Chapman Moreno es el alcalde más controvertido y viajero de Sinaloa. Cumple un año en el cargo, y lleva más tiempo fuera del municipio que al frente de su responsabilidad.

Parece que la silla le quedó grande y no es de su agrado.

Inventa pretextos por lo que sea y se lleva siempre viajando, pero ahora está de vacaciones, y regresa hasta el 6 de diciembre. ¿Habíase visto eso antes?

La risa en vacaciones fue una serie de películas mexicanas que cubrió ocho capítulos y se filmaron en 1990, con gran popularidad en México, entre la población latina de Estados Unidos y en América Latina.

Sus actores son algunos artistas como “Pedro”, “Pablo” y “Paco”, pero la mayoría son personajes del pueblo que de manera incógnita fueron escogidos al azar para por medio de bromas ser protagonistas sin saberlo.

Así le pasa a los habitantes de Ahome: sin saberlo, escogieron a un candidato que no quería ser presidente municipal, pero ganó de chiripa, y ahora lo tienen que soportar.

Regularmente, los políticos que llegan al cargo por elección popular no salen de vacaciones, pero Billy Chapman bien podría protagonizar La risa en vacaciones diez; o qué le parece el título de Los de Ahome me dan risa en mis vacaciones, o quizá Las vacaciones me dan risa...

¡Qué golpe tan duro!