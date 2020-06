El Día de San Juan, una tradición con chapuzones en el río

No hay cura, no hay remedio hasta el momento contra el coronavirus, lo único que existe es un paliativo para atacar los efectos, mas no la causa.

El 24 de junio, el mero Día de San Juan, un baile se celebraba en ese pueblo de Ixtlán. Micaila, desde temprano, sonriendo le dice a Juan: “por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar”.

Esa es parte de la letra del corrido al Día de San Juan, que se conmemora el 24 de junio; no está inspirado en un hecho sucedido en nuestra entidad, sin embargo, los sinaloenses lo hemos adoptado y convertido en una tradición, sobre todo en municipios como Elota y San Ignacio.

Parte del festejo es católico, ya que a San Juan se le atribuyen dotes milagrosas en el amor, la salud y la abundancia, y se considera que es en esta fecha cuando principia la temporada de lluvias para bien de la agricultura.

Desde la niñez escuchaba a los adultos hablar de la costumbre de ir a darse un chapuzón al río Piaxtla, al arroyo o a alguna laguna, como festejo a este día; lo de más tradición era el río, donde iba mucha gente de Ixpalino, de donde son nuestras raíces paternas.

De niño y para continuar con la usanza, en el rancho donde vivíamos no había río, sino un canal de riego con agua salobre que sacaban de un pozo con una bomba; no tenía ni 30 centímetros de profundidad, y un 24 de junio decidí lanzarme de clavado, mas lo que se me clavó en la panza fue el vidrio del fondo de una botella rota que casi me destripaba… ¡Qué golpe tan duro!.